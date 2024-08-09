«Лебединое озеро»: почему в тяжелые дни его показывали по телевизору

В Советском Союзе каждый гражданин знал: если по телевизору внепланово транслируют балет «Лебединое озеро», значит, в стране случилось что-то экстраординарное. Сегодня эта традиция может показаться странной, но она имеет, оказывается, вполне рациональное объяснение.

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В советский период

Доказанный факт – в СССР обосновалась самая большая армия поклонников балета, а любимой постановкой было как раз «Лебединое озеро».

Великая балерина Майя Плисецкая, однако, вспоминала – без принудиловки не обошлось. Все иностранные делегации в обязательном порядке должны были увидеть постановку, а члены советского правительства её воспроизвести в памяти могли чуть ли не поминутно. Конечно, без перегибов не обошлось. Так, американский дипломат Льюэллин Томпсон за шесть лет пребывания в Союзе этот балет увидел 132 раза.

Для рядовых советских граждан «Лебединое озеро», транслируемое по телевизору, означало лишь одно – смерть генсека и начало подковëрных игр, в которых главным призом была должность главы государства. Балетом «отмечали» уход из жизни Леонида Брежнева, Юрия Андропова, Константина Черненко.

После СССР

Ничего не изменилось и в 90-х годах. 19 августа 1991 года начальник дирекции телепрограмм Виктор Осколков получил приказ втиснуть в дневную программу «Лебединое озеро». К этому моменту трагичные моменты Москве только-только набирали обороты. В столице объявили чрезвычайное положение, многие печатные издания перестали выпускаться, а любые митинги оказались вне закона. По телевизору же начали транслировать исключительно «Лебединое озеро». Благодаря таким мерам население узнало о путче только через несколько дней.

Но почему же выбор пал именно на «Лебединое озеро»? Бытовых проблем что в СССР, что в России было достаточно, а прекрасная сказка о любви принца и девушки, обращённой в лебедя, оказывала на измученных граждан гипнотическое воздействие, так как уносила от серой действительности. Примечательно, что первые постановки этого балета были провальными. До Октябрьской революции люди воспринимали «Лебединое озеро» как слащавую сказку, слишком уж оторванную от реальности. Получается, что советским гражданам именно такой сказки и не хватало.