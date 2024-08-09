Нос с горбинкой: у каких русских он был

В отечественной традиции литературы или живописи закрепился типичный образ русской женщины с маленьким вздернутым — курносым, как говорят — носом. Да и курносых мальчиков русские классики часто упоминают в своих произведениях.

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А вот нос с горбинкой традиционно считается более характерным для представителей южных и кавказских народов. Но так ли это на самом деле? Правда ли, что все «настоящие» русские непременно курносы, а «орлиный» нос выдает присутствие «чужой» крови?

Маленький нос

Первые исследования в этой области датируются еще в XIX веком. Русский врач Иван Пантюхов провел антропологические измерения в ряде российских регионов и установил, что нос с горбинкой — довольно распространенное явление. Маленький же курносый нос встречался лишь у 15% населения Великороссии и Малороссии. Причем, среди белорусов, например, чаще встречались довольно длинные, но прямые носы.

Вообще форма носа, его размер и наличие горбинки сильно варьировались в процентном отношении — в зависимости от региона. Так, например, во Владимирской губернии 92% русского населения имели прямые носы, 5% — носы с горбинкой, и лишь 3% — были курносыми. В южных же регионах страны доля обладателей горбатого носа доходила до 15%. Пантюхов объяснял это близостью азиатских и кавказских народностей, с которыми испокон века смешивались русские.

Нос с горбинкой в России

В целом это довольно логичное объяснение. Современные исследования показывают, что среди русских обладатели горбатого носа чаще всего встречаются в Причерноморье. В этом мультинациональном регионе всегда проживало много греков, кавказцев, татар. Внешне на последних похожи и башкиры, у которых «орлиный» нос также встречается часто.

Горбинка на носу распространена и среди населения волжского, казанского, астраханского регионов, где также немало татар. Еще одна «горбоносая» народность России — калмыки. Среди них этой особенностью могут похвастать 17% населения.

Чаще, чем принято считать

Кто-то возразит, мол, это все татары, башкиры, калмыки… А что же «настоящие» русские? Исследования показывают, что горбоносость среди них встречается куда чаще, чем принято считать. Так, например, в старых летописях при описании новгородцев упоминается, что они «высокие, длиннолицые, с большими носами», чаще, конечно, прямыми, но горбинка — совсем не редкое исключение…