Русские с двойными фамилиями: кем были их предки

Сегодня двойные фамилии в России встречаются нечасто. Хотя раньше они были весьма популярны в кругах творческой интеллигенции. Достаточно вспомнить Мамина-Сибиряка или Новикова-Прибоя, Салтыкова-Щедрина или Лебедева-Кумача…

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«Фамильное» табу

К слову, одно время такие фамилии даже были под запретом. Так, царь Алексей Михайлович, известный, как Тишайший, запретил князю Ромодановскому именоваться Стародубским-Ромодановским. Но этот период не был продолжительным — уже сын царя Петр I отменил данный запрет.

Псевдонимы и прозвища

Как уже было сказано выше, двойные фамилии исторически были популярны у представителей творческих профессий: писателей, художников, композиторов. Если говорить о представителях от литературы, то тут дело в том, что многие из них писали под псевдонимами. Так, например, Михаил Евграфович Салтыков одно время издавался под именем Николая Щедрина. Впоследствии он присовокупил псевдоним к своей настоящей фамилии. А писатель Павел Иванович Мельников использовал псевдоним Андрей Печерский, из-за чего вскоре превратился в Мельникова-Печерского.

Иногда второй частью фамилии становилось прозвище. Так, например, советский композитор Василий Павлович Соловьев добавил к фамилии детское прозвище «Седой», которое ему дали за очень светлые волосы. Также по волосам, только наоборот иссиня-черным, «добавку» к фамилии получил актер Панкратов. А вот писатель-маринист Алексей Силыч Новиков, чтобы подчеркнуть направленность своего творчества, взял второй фамилией тематическое слово «прибой».

Личные и наследственные прозвища

Русский писатель XIX века Евгений Карнович широкое распространение двойных фамилий на Руси и в Малороссии объясняет тем, что зачастую личные прозвища смешивались с родовыми — доставшимися по наследству. Таким образом как бы уточнялось, какой именно из людей имеется в виду. Так, например, происхождение фамилии Малой-Федосевич могло обозначать, что человек, ее носящий, по кличке Малой происходит из рода Федосевичей. В свою очередь родовое прозвище, скорее всего, происходило от предка по имени Федосей.

На Украине большое количество двойных фамилий появилось в тот период, когда регион ушел из-под польского влияния и стал частью России. Перешедшие в российское подданство польские дворяне тогда массово стали брать себе русские фамилии, но при этом оставляли и добавку, указывающую на шляхетское происхождение: Курилло-Сементовский, Немирович-Данченко, Гудима-Левкович и т. д.