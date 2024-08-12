Как спецслужбы СССР и России обменивались заключенными со странами Запада

Россияне, которые вернулись в страну в результате масштабного обмена заключенными, приступят к работе, как только отдохнут, — об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин. Восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в странах НАТО, были возвращены в Россию 1 августа в результате крупнейшего обмена со времен окончания холодной войны. В частности, на родину вернулись Артем и Анна Дульцевы, Руслан Рубцов, Вадим Конощенок, Михаил Микушин, Роман Селезнев, а также Владислав Клюшин и разведчик Вадим Красиков. Нарышкин назвал их коллегами и подчеркнул, что теперь они находятся на родной земле. Между тем обмены заключенными c Западом, получавшие международный резонанс, в истории России и СССР совершались не раз. Подробности о них вспомнила «Лента.ру».

© Кадр из фильма «Мертвый сезон»

1937 год. Обмен советского резидента Бронина на сына китайского маршала

В 1933 году Яков Бронин был назначен новым резидентом советской разведки в Китае — на этом посту он сменил знаменитого разведчика Рихарда Зорге, который отправился с секретной миссией в Японию. Однако в 1935 году Бронина задержали по подозрению в шпионаже и вскоре приговорили к 15 годам лишения свободы.

Отбывать срок осужденного отправили в город Ханькоу, который в то время находился под контролем маршала Чан Кайши — противника Мао Цзэдуна. Советские спецслужбы пытались выкупить Бронина за несколько десятков тысяч долларов у начальника тюрьмы, но тот побоялся идти на сделку.

Тогда стратегию решили поменять: в 1937 году в Свердловске арестовали сотрудника «Уралмаша» Николая Елизарова, который был сыном Чан Кайши, урожденным Цзяин Цзинго. Он взял фамилию Елизаров еще в 1925 году, когда приехал учиться в СССР. Окончив институт, китаец перебрался в Свердловск, устроился на «Уралмаш» и завел семью.

Цзяин Цзинго

Елизарова, который был вполне законопослушным гражданином, держали в застенках НКВД до тех пор, пока его отец не согласился обменять сына на Якова Бронина. Обмен состоялся в марте 1937 года на советско-китайской границе, а Цзяин Цзинго позже дважды становился президентом Тайваня.

1962 год. Обмен советского разведчика Фишера на американского летчика-шпиона Пауэрса

Один из лучших разведчиков Советского Союза Вильям Фишер (Рудольф Абель) прибыл в США в 1948 году. Основной целью нелегала, который действовал под псевдонимом Марк, была добыча информации, связанной с разработкой ядерного оружия, а также данных о военной промышленности, экономике и передвижениях боевой техники США.

За несколько лет Фишеру удалось создать две разведывательных сети в Северной и Южной Америке, а также наладить работу с ценными агентами — Морисом и Леонтиной Коэн. Но новый помощник разведчика, связной Рейно Хейханен, оказался предателем. Именно из-за него 54-летний Фишер в 1957 году был приговорен к 32 годам заключения в тюрьме Атланты.

Вильям Фишер (Рудольф Абель) — справа

Однако власти СССР не теряли надежды вызволить осужденного — такой шанс представился в 1960 году. 1 мая советские зенитчики в небе над Свердловском сбили самолет-разведчик U-2 под управлением американского летчика Фрэнсиса Пауэрса. Пилот успел катапультироваться, но был задержан уже после приземления.

На допросах выяснилось, что его задачей была съемка полигона «Байконур», а также военных и промышленных объектов в ряде советских городов. 19 августа 1960 года Пауэрса приговорили к десяти годам лишения свободы. Именно на него, а также на арестованных студентов-шпионов Фредерика Прайора и Марвина Макинена Штаты согласились обменять Фишера. Обмен состоялся 10 февраля 1962 года на Глиникском мосту в Берлине.

«Я перешел белую черту границы двух зон — и меня обняли товарищи. Вместе мы пошли к советскому концу моста, сели в машины и спустя некоторое время подъехали к небольшому дому, где меня ожидали жена и дочь», — Вильям Фишер (Рудольф Абель), советский разведчик.

1964 год. Обмен советского разведчика Молодого на сотрудника МИ-6 Винна

Одним из самых успешных британских предпринимателей второй половины 1950-х годов XX века считался канадец Гордон Лонсдейл — владелец передовой фирмы по производству автомобильных сигнализаций. Успехи Лонсдейла высоко оценила даже британская королева Елизавета II, которая пожаловала ему титул сэра.

Монаршая особа не догадывалась, что предприниматель был не тем, за кого себя выдает. Под именем Гордона Лонсдейла скрывался выдающийся советский разведчик Конон Молодый. Он тайно собирал данные о разработках газа CS и бактериологическом оружии, над созданием которого трудились немецкие ученые, после войны получившие убежище в Англии.

Молодый добыл и передал в СССР термос с образцом смертоносного препарата.

Кроме того, разведчик сумел получить для Москвы данные о подземном хранилище ядерных зарядов на военной базе в графстве Суффолк, состоянии британского флота и обороне портов, противолодочной защите и акустических системах, а также криптографии и морских маневрах стран НАТО.

Уникального разведчика выдал его агент — бывший старший унтер-офицер Королевского флота Гарри Хоутон. И хотя британская контрразведка не сумела установить связь Молодого с СССР, в 1961 году он был приговорен к 25 годам лишения свободы, из которых отсидел всего три.

Решающую роль в этом сыграли события ноября 1962 года: в Будапеште был задержан сотрудник МИ-6 Гревилл Винн.

На протяжении двух лет он выступал посредником между британскими спецслужбами и предателем из ГРУ Олегом Пеньковским. Венгерская Народная Республика в рамках договора выдала Винна СССР, где 11 мая 1963 года он получил восемь лет лишения свободы.

Гревилл Винн (в центре)

Именно на него МИ-6 согласилась обменять Конона Молодого: процедура состоялась в апреле 1964 года. Причем обмен прошел на том же Глиникском мосту в Берлине, где двумя годами ранее Вильяма Фишера обменяли на Фрэнсиса Пауэрса. По воспоминаниям Молодого, он толком не успел ничего понять, как оказался в машине советских спецслужб.

Момент освобождения разведчика нашел отражение в советском художественном фильме «Мертвый сезон», снятом в 1968 году.

1976 год. Обмен генсека компартии Чили Корвалана на публициста-диссидента Буковского

В сентябре 1973 года революционер Аугусто Пиночет устроил в Чили военный переворот, после которого генсек компартии Чили Луис Корвалан без следствия и суда был отправлен в концлагерь на острове Досон. В ответ Советский Союз разорвал дипотношения с Чили и возглавил международную кампанию по освобождению Корвалана.

В какой-то момент Датский комитет Сахаровских чтений предложил властям СССР обменять Корвалана на одного из самых известных советских диссидентов Владимира Буковского. К тому времени писатель и ученый-нейрофизиолог Буковский провел в местах лишения свободы 12 лет.

Владимир Буковский (в центре)

Свой последний срок — семь лет заключения и пять лет ссылки — за «антисоветскую агитацию и пропаганду» он получил в январе 1972 года. Посредниками в переговорах по обмену между СССР и Чили, которые увенчались успехом в начале декабря 1976 года, выступили власти США.

«Чилийское правительство согласно в принципе освободить и депортировать Корвалана, если советская сторона одновременно освободит и депортирует Буковского», — Из телеграммы советского посла в США Анатолия Добрынина.

18 декабря 1976 года спецборт с Буковским и сопровождающими его сотрудниками спецназа «Альфа» вылетел с подмосковного военного аэродрома Чкаловский. Борт приземлился в Цюрихе (Швейцария), куда также прибыл самолет с Корваланом. Вскоре состоялся первый в истории Советского Союза обмен политическими заключенными.

После освобождения Владимир Буковский обосновался в Великобритании, а Луис Корвалан — в Москве. В советской столице чилиец прожил до 1983 года, после чего, сделав несколько пластических операций, вернулся на родину.

2010 год. Обмен группы российских разведчиков на западных шпионов

В июле 2010 года состоялся один из самых крупных обменов российских разведчиков на западных шпионов за всю современную историю России. Разведчиков-нелегалов, задержанных в июне того же года, выдал американцам бывший полковник Службы внешней разведки (СВР), перебежчик Александр Потеев.

Под арестом в США оказались нелегал Михаил Васенков, долгое время работавший в странах Латинской Америки, Анна Чапман и Михаил Семенко, супруги Андрей Безруков и Елена Вавилова, Владимир и Лидия Гурьевы, а также Михаил Куцик и Наталья Переверзева.

Их всех американские власти обвинили в шпионаже — якобы россияне добывали данные о курсе политики США в странах Центральной Америки.

Обвиняемым грозили крупные сроки, но Россия предложила Штатам пойти на обмен, причем успешные переговоры длились меньше месяца.

Российские власти согласились выдать осужденных за шпионаж ученого Игоря Сутягина, экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и бывшего сотрудника российских спецслужб Александра Запорожского, а также экс-сотрудника КГБ Геннадия Василенко, обвиненного в незаконном хранении оружия.

Американский (на переднем плане) и российский самолеты, доставившие участников обмена заключенными, в венском аэропорту Швехат (Австрия). 9 июля 2010 года

9 июля 2010 года в аэропорту Вены почти одновременно приземлились самолеты из Москвы и Нью-Йорка, на которых прибыли все участники обмена, который провели за считанные минуты. Разведчики вернулись в Россию, а шпионы вместе с Василенко улетели в Великобританию.

2016 год. Обмен ополченцев Ерофеева и Александрова на летчицу Савченко

Весной 2016 перед судом Ростовской области предстала украинская летчица Надежда Савченко: ее обвиняли в том, что в 2014 году, будучи бойцом штурмового батальона «Айдар» (запрещенная в России террористическая организация), она сообщила своему командованию координаты дислокации съемочной группы ВГТРК.

Позже по этой точке был нанесен артиллерийский удар, жертвами которого стали журналисты Игорь Корнелюк и Антон Волошин. 22 марта 2016 года Савченко приговорили к 22 годам лишения свободы. В это же время на Украине судили донбасских ополченцев Евгения Ерофеева и Александра Александрова.

Надежда Савченко (в центре)

Подсудимых, которые в мае 2015 года были задержаны в районе города Счастье (ныне ДНР), обвиняли в участии в боевых действиях и террористической деятельности на территории Донбасса. В апреле 2016 года каждого из обвиняемых приговорили к 14 годам лишения свободы, а уже четыре дня спустя появилась информация об их возможном обмене на Савченко.

Окончательная договоренность о процедуре была достигнута 24 мая в ходе телефонных переговоров между лидерами России, Украины, Франции и Германии.

25 мая 2016 года Ерофеев и Александров были доставлены на родину из гостомельского аэропорта Антонов на самолете Ан-148 специального летного отряда «Россия». Надежда Савченко в тот же день прилетела в киевский аэропорт Борисполь на самолете президента Украины.

2022 год. Обмен летчика Ярошенко на экс-морпеха Рида

В застенках американских тюрем российский летчик Константин Ярошенко провел долгих 12 лет. Он был задержан 28 мая 2010 года в Либерии, куда прибыл в рабочую командировку. Ярошенко обвинили в намерении перевезти из Колумбии через Либерию и Гану в Нью-Йорк три партии кокаина общим весом четыре тонны на сумму 100 миллионов долларов.

За эту операцию, по данным американских следователей, россиянин должен был получить около шести миллионов долларов. Ярошенко отрицал свою вину, но 7 сентября 2011 года федеральный суд Южного округа Нью-Йорка приговорил его к 20 годам лишения свободы.

Константин Ярошенко

Пока Константин отбывал наказание в тюрьме штата Коннектикут, ушли из жизни его мать и сестра, а жене Ярошенко, пытавшейся вызволить мужа, пришлось продать квартиру и машину для оплаты юристов.

Между тем 16 августа 2019 года в Москве задержали пьяного американского экс-морпеха Тревора Рида.

Вначале 28-летний мужчина сильно повздорил с прохожими женщинами, а после, уже оказавшись в патрульной машине после задержания, набросился с кулаками на полицейских. За это американец получил девять лет лишения свободы и был этапирован в одну из мордовских колоний.

Именно на Рида в 2022 году Запад согласился обменять Ярошенко: процедура состоялась 27 апреля 2022 года в аэропорту Стамбула (Турция).

«Они [Ярошенко и Рид] прилетели в Турцию: американский самолет встал рядом с российским, и двоих заключенных одновременно провели мимо друг друга — прямо как в кино», — Джоуи Рид, отец Тревора Рида.

2022 год. Обмен бизнесмена Бута на баскетболистку Грайнер

В марте 2008 в Бангкоке (Таиланд) был задержан российский бизнесмен и владелец фирмы по авиаперевозкам Виктор Бут. Западные спецслужбы пытались его поймать на протяжении десяти лет: Бута обвиняли в контрабанде алмазов, отмывании денег и незаконном сбыте оружия, из-за чего на Западе его даже прозвали «оружейным бароном».

С середины нулевых Бут жил в Москве, однако весной 2008 года его обманом выманили в Бангкок. Там россиянина задержали сотрудники управления по борьбе с наркотиками США, выдававшие себя за боевиков Революционных вооруженных сил Колумбии (FARC), которые якобы намеревались приобрести у Бута ракеты класса «земля — воздух».

Виктор Бут

В ноябре 2010 года кабинет министров Таиланда рассмотрел и подтвердил запрос США на экстрадицию Бута, после чего его вывезли в Штаты. Год спустя, 12 октября 2011 года, в США состоялось первое заседание суда по делу Бута. 2 ноября того же года присяжные признали его виновным по всем пунктам обвинения, и 5 апреля 2012 года Бута приговорили к 25 годам тюрьмы.

Между тем в феврале 2022 года в московском аэропорту Шереметьево задержали американскую баскетболистку, игрока российского клуба УГМК (Екатеринбург) Бриттни Грайнер.

В вейпах, которые лежали в багаже и ручной клади спортсменки, находилось наркотическое вещество — масло каннабиса (гашишное масло) общей массой 0,702 грамма.

Грайнер признала свою вину и была приговорена к девяти годам лишения свободы и штрафу в миллион рублей. В мае 2022 года стало известно, что Россия и США ведут переговоры по обмену Грайнер на Бута. При этом Штаты хотели получить еще и бывшего морпеха Пола Уилана, осужденного за шпионаж, но получили отказ.

В итоге обмен произвели по схеме «один на одного»: он состоялся в декабре 2022 года в аэропорту Абу-Даби (ОАЭ) и был признан на международном уровне победой российской дипломатии.