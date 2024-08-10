В России отмечают Прохоров день: что можно и категорически нельзя делать

В православной церкви 10 августа верующие чтут память Святых апостолов от семидесяти: Никанора, Прохора, Пармена, Тимона и Стефана, а также девятнадцати угодников Божиих. В этот день почитается Смоленская икона Богоматери «Одигитрия», а в народе праздник называется Прохоровым днем. О том, что можно и нельзя делать в этот день — в материале URA.RU.

Священномученик Прохор

Апостол от семидесяти (последователи Иисуса Христа, проповедовавшие его учение в I веке) и священномученик Прохор — важная фигура в истории раннего христианства. Ученики Христа избрали из числа последователей семерых достойных христиан, которые стали первыми диаконами Новозаветной Церкви. В числе избранных был и Прохор.

Согласно преданиям, Прохор некоторое время сопровождал апостола Петра и был поставлен епископом в Никомидии, обращая языческое население в христианскую веру, за что и принял мученическую смерть. Согласно другому преданию, он был учеником и сподвижником апостола Иоанна Богослова, а после Успения Божией Матери он стал его постоянным спутником и вместе с ним путешествовал по разным городам. Позже он отправился в Иерусалим, прожив там до самой кончины.

Что нельзя делать в Прохоров день

В этот день не рекомендуется давать в долг, так как, согласно приметам, могут отвернуться удача и благополучие. День не подходит для больших покупок. Запрещено менять место жительства и работу. В Прохоров день не следует ругаться и конфликтовать, а также жаловаться на свои проблемы — предки верили, что они могут усугубиться.

Что можно делать в Прохоров день

По традиции, 10 августа чествовали кузнецов, дарили им подарки в благодарность за помощь. В этот день начинали перепахивать поля, собирать груши и яблоки, копать картофель. В Прохоров день обязательно нужно съесть грушу, чтобы принять решения при сложном выборе.