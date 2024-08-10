Что такое Преображение Господне и причем тут Яблочный Спас

Преображение Господне — двунадесятый (один из 12 важнейших) христианский праздник. В этот день верующие вспоминают, как Иисус Христос «преобразился» на горе Фавор — показал ученикам свою Божественную сущность. В России прижилась традиция на Преображение освящать яблоки и другие плоды нового урожая, поэтому большинство россиян знают этот праздник как Яблочный Спас.

Статью вычитал:

Когда Преображение Господне в 2024 году

Православная церковь отмечает Преображение Господне 19 августа. Дата праздника из года в год не меняется, она привязана к конкретному числу.

Когда Преображение у католиков и протестантов

Католическая церковь празднует Преображение раньше — 6 августа. Всё из-за того, что они пользуются другим календарём — не юлианским, а григорианским.

Протестанты в России и странах бывшего СССР отмечают Преображение 19 августа, как и православные, а западным протестантам праздник практически не знаком.

Что такое Преображение и в чём его смысл

«Преображение» по-древнегречески звучит как «metamorphsis», что значит «превращение» или «изменение».

Преображение — это один из двунадесятых, то есть 12 главных праздников, которые связаны с событиями земной жизни Господа Иисуса Христа и Богородицы.

© Гришкин Денис/Агентство «Москва»

О Преображении Господнем говорится в Евангелиях от Матфея, Марка и Луки. Согласно церковному преданию, Иисус Христос преобразился перед апостолами за сорок дней до распятия. Поэтому в современном церковном календаре промежуток между Преображением и Крестовоздвижением составляет сорок дней.

В этот день Иисус Христос вместе с учениками Петром, Иаковом и Иоанном поднялся на гору в Галилее (согласно церковному учению, это была гора Фавор). Там он помолился и преобразился. Лицо и одежда Иисуса Христа стали ослепительно-белыми и засияли, а рядом появились ветхозаветные пророки Моисей и Илия.

Увидев это, апостол Пётр так обрадовался, что предложил построить три хижины — для Иисуса Христа и пророков — и остаться на этом месте. После этого появилось светлое облако, из которого раздался голос Бога: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Моё благоволение; Его слушайте».

© Зыков Кирилл/ Агентство «Москва»

Согласно православному вероучению, Фаворский свет считается нетварным, то есть божественным светом, который был ещё до сотворения мира. Этот свет также в богословии называется светом божественной славы и божественной энергией, источник которой находится за пределами времени, материи и пространства, его источник — сам Бог.

Фаворский свет не видим обычному человеку. Созерцанию этой энергии и сподобились апостолы. Впоследствии видения нетварного божественного света удостаивались только великие святые.

Когда Иисус Христос с апостолами сошли с горы, учитель попросил учеников не рассказывать об этом чуде до его смерти и последующего воскресения.

© Гришкин Денис/Агентство «Москва»

В чём смысл Преображения Господня

Преобразившись перед учениками, Иисус Христос приоткрыл им свою божественную природу и укрепил их веру. Также он продемонстрировал христианам тот свет, которым преображаются в Царствии Небесном.

История празднования Преображения Господня

Праздник Преображения Господня отмечали в Палестине с IV века. В это столетие царица Елена построила храм Преображения Господня на горе Фавор. На Востоке первые свидетельства о праздновании относятся к V веку. На Западе же Преображение стали отмечать в отдельных церквях в VII веке.

В католической церкви всеобщее празднование Преображения началось позднее. Праздник установили только в 1456 год для всеобщего почитания Папой Каликстом III. Поводом стала победа христианского войска над турками.

Согласно Евангелиям, Преображение произошло в феврале. Православная церковь перенесла празднование на 19 августа для того, чтобы оно не приходилось на дни Великого поста.

Что такое Яблочный Спас

Спас — сокращённая форма слова «Спаситель». Так христиане называют Иисуса Христа.

«Спасы» в народно-христианском календаре — три летних православных праздника, которые посвящены Иисусу Христу:

Медовый Спас (14 августа) — праздник происхождения честных древ животворящего Креста Господня; Яблочный Спас (19 августа) — Преображение Господне; Ореховый Спас (29 августа) — праздник перенесения нерукотворного образа Спасителя.

Название «Яблочный Спас» напоминает о древней традиции освящать в этот день плоды. Исторически в православной церкви в этот день прежде всего освящался виноград, из которого делалось богослужебное вино.

Гроздья винограда и колосья люди несли в храм для благословения и в знак благодарности Богу. Только впоследствии обряд трансформировался в освящение первых плодов вообще.

© Агентство «Москва»

© Агентство «Москва»

© Агентство «Москва»

© Агентство «Москва»

© Агентство «Москва»

В России виноград рос не везде, и поэтому традиция изменилась — здесь стали освящать яблоки. В церкви существует специальная молитва «На освящение начаток овощей (плодов)». Некоторые ошибочно считают, что до этого дня нельзя есть яблоки. На деле это не так.

Как отмечают Преображение Господне

В храмах проходят праздничные богослужения, после которых по традиции освящают яблоки и другие плоды нового урожая.

У праздника Преображения есть один день предпразднства (18 августа) и семь дней попразднства (с 20 по 26 августа). Отдание праздника (то есть завершение) проходит в храмах 26 августа.

Что нельзя делать на Преображение Господне

Несмотря на то, что Преображение Господне — один из важнейших христианских праздников, церковь не установила никаких особенных запретов, связанных именно с этим днём.

Запреты на работу, посещения бани и дела в огороде — не религиозные правила, а отголосок благочестивой традиции посвящать праздничный день посещению храма и благотворительности.

Преображение Господне — постный день или нет

Празднование Преображения Господня приходится на период Успенского поста (14-28 августа). Это строгий пост, такой же, как и Великий пост перед Пасхой, и один из четырёх важнейших православных постов.

© Авилов Александр/ Агентство «Москва»

В Успенский пост верующим нельзя есть мясные и молочные продукты, яйца и морепродукты. Но в праздник Преображения разрешается рыба.

Народные приметы на Преображение Господне

Какая погода на Преображение, такая будет и на Покров Богородицы (14 октября). Сухая погода на Яблочный Спас — к осени без дождей. Если на Преображение солнечно и ясно, зимой ударят суровые морозы. Пасмурная и сырая погода — приметы промозглой осени. Если к Преображению листья на деревьях уже пожелтели, вскоре наступят осенние холода.