«Окаменевшая Зоя»: самый шокирующий религиозный случай в СССР

Говорят, что Новый год — это время чудес, и чудеса порой случаются. Одно из них произошло в Куйбышеве (ныне Самара) в далеком 1955 году. Правда, споры о том, случилось ли событие в действительности или является типичной городской легендой, идут до сих пор. Итак, речь о так называемом «Стоянии Зои».

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Комсомолка-атеистка

Рассказывают, что накануне Нового 1956 года в квартире некоего Болонкина, проживавшего со своей матерью, собрались его друзья и подруги. Среди них была и комсомолка Зоя Карнаухова, жених которой задержался на смене. Поэтому, когда дело дошло до танцев, девушка осталась без партнера. Но она не растерялась и, сняв со стены висевшую там икону Николая Чудотворца, решила танцевать с ней. Вроде бы друзья даже укоряли девушку за это, утверждая, что это грех и богохульство, но та была непреклонна. Крепко прижав икону к груди, Зоя направилась в круг танцующих и была за это наказана. Вмиг она окаменела, застыв с иконой в руках. Разбудить и даже сдвинуть девушку с места друзья не смогли.

Стояние Зои

Бессильна оказалась не только милиция, но и врачи скорой помощи. Вскоре весть о чуде облетела весь город. Многие желали посмотреть на Зою, которая была неподвижна и не подавала признаков жизни. При этом сердце ее продолжало биться. Не помогли и многочисленные священники, которых приглашали в квартиру. Но однажды появился некий иеромонах Серафим, который легко взял икону из рук девушки и предсказал, что она оживет на 128-й день — в Пасху, а на третий день после святого праздника ее жизнь оборвется. Надо ли говорить, что в итоге все так и случилось?

Во всяком случае так утверждает городская легенда и настоятель храма Казанской иконы Божьей Матери в селе Нероновка Самарской области отец Роман Державин.

Было или нет

Собственно, помимо городской легенды и рассказа Романа Державина никаких фактов, подтверждающих сие событие, нет. Хотя, по сведениям местных журналистов, в начале января 1956 года в городе действительно распространились слухи об окаменевшей девушке. У дома, где якобы все и произошло, собрались сотни горожан, стремившихся увидеть чудо, из-за чего милиция даже была вынуждена оцепить многоэтажку. Но никакой информации ни в записях медиков, ни в архивах правоохранителей не сохранилось. Если, конечно, она вообще была. Все сходятся на том, что слух о происшествии распространила хозяйка квартиры Клавдия Болонкина, которую возмутило богохульство со стороны Зои. Так что танец с иконой, по-видимому, вполне имел место, а вот все последующее — не более, чем выдумка…