Археологи предложили ответ на загадку монолитов из пирамид Гизы

Пирамиды Древнего Египта до сих пор восхищают и публику, и ученых. Несмотря на многолетние исследования, до сих пор неясно, как они были построены. Новая смелая теория переворачивает представления о способностях древних инженеров с ног на голову.

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В новом междисциплинарном исследовании французских ученых предложена новая теория о том, как строители поднимали тяжелые каменные конструкции на вершину.

Во времена Джосера речные цивилизации уже достигли определенных высот в гидротехнике. Например, египтяне строили системы очистки воды, которые могли регулировать ее уровень. Авторы исследования предполагают, что одно из известняковых сооружений рядом с гробницей Джосера было не военной крепостью, как считалось ранее, а бассейном для сбора и очистки воды, которая затем поступала в туннели пирамид. Если эта гипотеза верна, то она объяснит еще одну загадку древних сооружений.

Сегодня Саккара, где находится пирамида Джосера, — это засушливая пустыня. Предполагается, что тысячи лет назад в пустыне Сахара осадки выпадали более регулярно, чем сегодня, а ландшафт напоминал саванну. Вполне возможно, что у строителей действительно было достаточно воды, чтобы наполнить гидравлические лифты.

Известно, что в период Древнего царства, к которому относится это здание, в Египте использовались водостоки. Позже, в начале второго тысячелетия до нашей эры, период благоприятных условий закончился, и климат стал более сухим, сообщает журнал Plos One.

Похожую теорию выдвинули другие ученые. По их мнению, тяжелые камни поднимали через специальную камеру. В качестве доказательства предположения исследователи приводят наличие водоразделов, находившихся ранее неподалеку от построек.