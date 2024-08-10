Лилит: что случилось с первой женой Адама

У писателя Анатоля Франса есть рассказ «Дочь Лилит». Его главной героиней является девушка с именем Лейла, в облике которой было «нечто чуждое человеческой красоте». Можно предположить, что Лейла — не результат фантазии автора. Героиня могла быть дочерью Лилит, первой жены Адама, сбежавшей от него.

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«И зарастут дворцы её колючими растениями … И звери пустыни будут встречаться с дикими кошками, и лешие будут перекликаться один с другим; там будет отдыхать ночное привидение и находить себе покой», — можно прочесть в Книге Исайи.

Этот отрывок, предположительно, предрекает запустение Идумеи после Божьего суда. Так вот в оригинале на месте словосочетания «ночное привидение» стоит «lilith». Исследователи Библии утверждают, что речь в этих строках идёт о Лилит, первой жене Адама.

Думать так заставляет сторонников этой версии описание сотворения первых людей.

«И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их», — читаем в первой главе Книги Бытия.

Во второй главе сотворение женщины описано следующим образом: «И навёл Господь Бог на человека крепкий сон; и, когда он уснул, взял одно из ребер его… И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привёл её к человеку». Таким образом, интерпретаторы на основе этих отрывков пришли к выводу, что первая супруга Адама была также, как и он, сотворена из земли, а вторая — уже из ребра Адама. Первую могли звать Лилит, а вторую — Ева.

В канонической Библии Лилит не упоминается, а вот в еврейской традиции присутствует. Согласно этой версии, Бог создал для Адама из праха женщину. Супруги тут же поругались, так как Лилит стала настаивать на равенстве между ними. Видя, что Адама переубедить не получается, девушка улетела прочь. Её попытались догнать ангелы, но даже им не удалось уговорить её вернуться. В православной традиции к Лилит относятся как к еврейскому фольклору, в котором девушка предстаёт уже как демоница. В этом и заключается вся абсурдность данного явления для православия. Человек не может стать демоном, так как демоны — это падшие ангелы, то есть существа совсем иной природы, нежели человек.