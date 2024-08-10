Все достоинства Алжира глазами русских путешественников в 1915 году

С появлением автомобилей людям стало намного проще передвигаться на любые расстояния. И, хотя большинство предпочитает использовать машины для повседневных поездок, во все времена находились отважные путешественники, которые готовы покорять десятки тысяч километров. Одним из них стал житель Санкт-Петербурга Андрей Энгель, который прославился своими опасными и захватывающими вояжами не только в России, но и во всём мире. Благодаря сотрудничеству с Национальной электронной библиотекой редакция Quto.ru также может узнать об одной из его поездок — из Ниццы в Монако через Африку.

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Своё путешествие владелец автомобиля и бессменный водитель Андрей Энгель совершил в компании механика и охранника Боба Вилсона, проводника и, по совместительству, переводчика мистера Кина и Евгения Кузьмина, который вёл записи о поездке. К слову, несмотря на иностранные имена, вся компания была родом из России, но один из них эмигрировал в США, а второй — в Египет.

Итак, в первой части истории экипаж успешно тронулся в путь, общая протяжённость которого составила 11 000 км. За несколько дней они добрались до границы Испании, во второй — до парохода, который должен доставить их в Африку, в третьей раскрываются все трудности морского путешествия и красоты Чёрного континента. А товарищи, меж тем, выдвинулись в дальнейший путь — в город Алжир.

© quto.ru

В начале XX века отельеры уже начали использовать звёздочную систему, но тогда в гостиницах использовались изображения домиков — от одного до пяти. А постоялые дворы, где туристам рекомендовалось поесть и выпить, но не останавливаться на ночлег, отмечались значком рюмки.

Как раз в таком месте компании и пришлось ночевать, да ещё и в городке Тенес с двумя тысячами жителей. Что немало расстроило путешественников, которых такая перспектива вовсе не радовала. Тем более что до этого они настолько увлеклись купанием в море, что не успели на ночлег засветло. Да и ливень, обрушившийся на них, не добавлял настроения.

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«В Алжире почти все городки обнесены стеной с воротами, представляя из себя защищённый лагерь. Ещё не так давно это было необходимостью, но теперь уже многие дома выходят за ограду, и скоро эти стены и рвы потеряют всякое значение», — говорится в книге.

Впрочем, всё же добравшись до города, они получили чистые комнаты, какой-никакой ужин и даже гараж. Последний, правда, располагался на скотном дворе. Так прошла Рождественская ночь автомобилиста и его спутников.

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В то время почти во всех странах юга и востока была распространена практика, которая донельзя донимала путешественников — дети, которым «дают в руки щётку для обуви и отправляют чистить сапоги», едва они учатся ходить. Но, так как малышни обычно больше, чем грязной обуви, почти все арабы хотят в начищенных до блеска ботинках, а добродушным туристам они прочищают сапоги едва ли не до дыр.

Выехав на извилистую дорогу вдоль побережья, туристы не уставали поражаться её красотой. Впрочем, дорожных приключений тоже хватало. В одном месте шоссе было не достроено, и запряжённая мулами телега не могла подняться на холм: пришлось помочь её хозяину. В другом месте они увидели погибающий корабль, выброшенный на мель: матросы успели покинуть гибнущее судно и теперь стояли на берегу вместе с зеваками, и наблюдали.

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А дальше произошёл инцидент, до смерти напугавший компанию. Начался настолько сильный и затяжной ливень, что пришлось поднять крышу — а процесс, по заявлению участников пробега, был не из простых. Когда с этой задачей всё же удалось справиться и продолжить путь, из-под пола начала пробиваться струйка едкого дыма: в моторном отсеке что-то горело. Впрочем, оказалось, что это Вилсон что-то проверял в машине с утра и забыл отвёртку с деревянной ручкой. Которая прижалась в рабочим агрегатам и наполовину уже обуглилась.

Все эти остановки привели к тому, что опять наступила темнота, а путешественники были далеки от своей цели. Впрочем, на этом отрезке пути заблудиться было сложно: дорога была прямой, движение оживлённым, везде стояли указатели.

© quto.ru

© quto.ru

Сам Алжир не впечатлил: он был слишком европейским, но одновременно грязным и серым, многие здания буквально разваливались из-за отсутствия ухода, в других местах были самые настоящие трущобы. Никакого восточного колорита в этой бывшей средиземноморской столице пиратства Энгель с товарищами не нашли.

«Вся эта картинная привлекательность навсегда пропала. Современный Алжир, торговый порт, для туриста представляет самый ничтожный интерес. Как климатическая зимняя станция не выдерживает никакого сравнения с чудным климатом Египта», — пишет автор.

© quto.ru

Столь же унылым оказались и окрестности города. Впрочем, здесь обнаружилась внезапная любовь алжирцев к рыбалке. Правда, результата она не приносила: толпа мужчин закидывала в воду крючки с червякам, а через какое-то время вытаскивала их, но уже без наживки. И без рыбы, которая здесь учёная.

Им так хотелось съездить на какие-то экскурсии, что пришлось задержаться в Алжире на несколько дней в попытке переждать дождь. В итоге он облазили весь город и ближайшие предместья, но так и не нашли ничего стоящего. Но настолько устали сидеть на одном месте, что сначала перессорились, а потом решили ехать практически куда глаза глядят.

Полностью ознакомиться с книгой «По Африке на автомобиле» от 1915 года вы можете на сайте Национальной электронной библиотеки.

Глаза привели путешественников сначала в крайне живописный лес, где им впервые встретились дикие звери. Дикобразы, на которых сразу же решил поохотиться Вилсон, но которые успешно удрали от него через заросли колючих кустов. А после они приехали в город Бужи, где, как гласил путеводитель, круглый год стояло лето. Но и там их ожидало разочарование: утром всё небо затянули свинцовые тучи и лил дождь, так что путешественники решили не задерживаться и сразу отправиться дальше на юг, в город Сетиф.