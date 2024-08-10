Как сложилась жизнь бывших королев красоты
10 августа свое 50-летие отмечает российская «Мисс мира» 1992 года Юлия Курочкина. «Вечерняя Москва» узнала, чем сейчас занимается бывшая звезда и как сложились судьбы других «мисс».
Роковой показ
Юлии Курочкиной было всего 18 лет, когда она взяла корону на международном конкурсе «Мисс мира». Девушка попала на мировую сцену случайно — на одном из показов, где Юлия была манекенщицей, ее заметили организаторы соревнования и пригласили участвовать. Модель отнеслась к предложению с осторожностью и особых надежд на победу не возлагала. Из-за того, что семья Юлии Курочкиной жила небогато, платье для выступления девушка взяла у подруги.
После победы Курочкина еще некоторое время работала моделью, а потом... Вернулась в родное Подмосковье, вышла замуж, родила ребенка и оборвала все контакты с прессой. В интернете можно найти информацию, что сегодня Юлия управляет туристическим агентством.
Исчезнувшая
Дозвониться до бывшей «Мисс мира» у редакции «ВМ» не получилось. Именинница ведет максимально закрытую жизнь: ее нет в социальных сетях, и на публике Юлия, видимо, больше не планирует появляться.
Как отмечает клинический психолог Владислав Чубаров, это вполне нормально.
"Если человек не «подогревает» интерес к своей персоне постоянными появлениями в медиапространстве, громкими высказываниями и скандалами, это значит только одно — у него хорошая самооценка, — отмечает Чубаров. — Юлия осознала свою красоту, получила награду, и ей этого достаточно! У нее нет зависимости от внешнего признания."
А вообще, по словам эксперта, излишняя известность может сильно навредить психике.
"Это своего рода зависимость. Многие современные звезды готовы на все, лишь бы про них говорили", — подчеркивает Чубаров.
Ученая степень важнее
В 2002 году Оксана Федорова сначала победила на конкурсе «Мисс Россия», а затем получила корону «Мисс Вселенной». Девушке было 24 года. Повторить ее успех пока не смогла ни одна конкурсантка из России. Однако вскоре после приобретения второго титула у Федоровой его забрали. Все потому, что она была не готова выполнять контрактные обязательства перед организаторами и ездить по миру. Вместо этого девушка предпочла защитить диссертацию.
Дальнейшая жизнь Оксаны сложилась удачно. Она работала моделью, телеведущей, снималась в клипах и даже написала книгу.
Девочка «из народа»
В 2012 году новой «Мисс Россия» стала Елизавета Голованова из Смоленской области. Девушка покорила судей своей естественностью и умением держаться на подиуме — видимо, врожденным, так как у нее не было модельного прошлого. Как позже победительница признавалась в интервью, на конкурсе она была «единственной с натуральными волосами и без пластики».
На конкурсе «Мисс Вселенная» Голованова вошла в десятку самых красивых участниц. Сегодня Елизавета Голованова — лицо крупного ювелирного дома.
Послушала подругу
Профессионального инженера-теплоэнергетика Юлию Алипову позвала попробовать себя в конкурсе красоты подруга — бывшая «Мисс Россия — 2011» Наталья Гантимурова. Алипова до этого занималась моделингом в качестве хобби. В итоге девушка согласилась поучаствовать и победила, став «Мисс Россия — 2014».
Сейчас, согласно информации в сети, Юлия Алипова работает в одной из крупных энергетических компаний, а по выходным занимается экстремальным спортом.
Прямая речь
Изабелль Ен, ивент-менеджер:
"В конкурсах красоты, которые проводились в 90-х годах, в первую очередь ценилась скромность. Победительницу выбирали «из народа». Это должна была быть простая русская красавица. Сегодня все несколько сложнее. Есть множество конкурсов красоты, с разными уровнями и титулами. И это, как мне думается, очень хорошо! ФАКТ Первый международный конкурс красоты состоялся 19 сентября 1888 года в бельгийском курортном городе Спа. Всего в нем участвовали 350 девушек."
Самые необычные конкурсы
- «Мисс Идеальная осанка». Такое соревнование решили провести в Чикаго в 1956 году. Для участия в состязании девушки должны были предоставить свои рентгеновские снимки. Победительницей становилась счастливая обладательница самого ровного позвоночника;
- «Мисс Ножки индейки». Эту номинацию придумали жители американского штата Арканзас. На девушек надевали огромные маски, закрывающие их тела наполовину. На протяжении всего конкурса участницы должны были ходить в таких костюмах. Победительницу выбирали по самым красивым ногам;
- «Мисс Обезьяна». Специфический конкурс красоты проводился только один раз в 1972 году. Он был приурочен к началу съемок кинокартины «Планета обезьян». Девушки выступали на публике в масках обезьян. Желающих принять участие было много. Победительница должна была получить роль в будущей картине;
- «Мисс Пластическая хирургия». Впервые подобное состязание прошло в Венгрии в 2009 году. Главным критерием для претенденток на титул было наличие хотя бы одного хирургического вмешательства. Победила 22-летняя Река Урбан — обладательница силиконовых имплантов, «исправленного» носа и подтянутого хирургом лица;
- «Мисс Слониха». За такой, казалось бы, не очень привлекательный титул в Таиланде борются девушки с пышными формами. В соревнованиях могут участвовать номинантки с весом больше 90 килограммов. Организаторы уверяют, что мероприятие привлекает внимание к проблеме исчезновения слонов.