Как сложилась жизнь бывших королев красоты

10 августа свое 50-летие отмечает российская «Мисс мира» 1992 года Юлия Курочкина. «Вечерняя Москва» узнала, чем сейчас занимается бывшая звезда и как сложились судьбы других «мисс».

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Роковой показ

Юлии Курочкиной было всего 18 лет, когда она взяла корону на международном конкурсе «Мисс мира». Девушка попала на мировую сцену случайно — на одном из показов, где Юлия была манекенщицей, ее заметили организаторы соревнования и пригласили участвовать. Модель отнеслась к предложению с осторожностью и особых надежд на победу не возлагала. Из-за того, что семья Юлии Курочкиной жила небогато, платье для выступления девушка взяла у подруги.

После победы Курочкина еще некоторое время работала моделью, а потом... Вернулась в родное Подмосковье, вышла замуж, родила ребенка и оборвала все контакты с прессой. В интернете можно найти информацию, что сегодня Юлия управляет туристическим агентством.

Исчезнувшая

Дозвониться до бывшей «Мисс мира» у редакции «ВМ» не получилось. Именинница ведет максимально закрытую жизнь: ее нет в социальных сетях, и на публике Юлия, видимо, больше не планирует появляться.

Как отмечает клинический психолог Владислав Чубаров, это вполне нормально.

"Если человек не «подогревает» интерес к своей персоне постоянными появлениями в медиапространстве, громкими высказываниями и скандалами, это значит только одно — у него хорошая самооценка, — отмечает Чубаров. — Юлия осознала свою красоту, получила награду, и ей этого достаточно! У нее нет зависимости от внешнего признания."

А вообще, по словам эксперта, излишняя известность может сильно навредить психике.

"Это своего рода зависимость. Многие современные звезды готовы на все, лишь бы про них говорили", — подчеркивает Чубаров.

Ученая степень важнее

В 2002 году Оксана Федорова сначала победила на конкурсе «Мисс Россия», а затем получила корону «Мисс Вселенной». Девушке было 24 года. Повторить ее успех пока не смогла ни одна конкурсантка из России. Однако вскоре после приобретения второго титула у Федоровой его забрали. Все потому, что она была не готова выполнять контрактные обязательства перед организаторами и ездить по миру. Вместо этого девушка предпочла защитить диссертацию.

Дальнейшая жизнь Оксаны сложилась удачно. Она работала моделью, телеведущей, снималась в клипах и даже написала книгу.

Девочка «из народа»

В 2012 году новой «Мисс Россия» стала Елизавета Голованова из Смоленской области. Девушка покорила судей своей естественностью и умением держаться на подиуме — видимо, врожденным, так как у нее не было модельного прошлого. Как позже победительница признавалась в интервью, на конкурсе она была «единственной с натуральными волосами и без пластики».

На конкурсе «Мисс Вселенная» Голованова вошла в десятку самых красивых участниц. Сегодня Елизавета Голованова — лицо крупного ювелирного дома.

Послушала подругу

Профессионального инженера-теплоэнергетика Юлию Алипову позвала попробовать себя в конкурсе красоты подруга — бывшая «Мисс Россия — 2011» Наталья Гантимурова. Алипова до этого занималась моделингом в качестве хобби. В итоге девушка согласилась поучаствовать и победила, став «Мисс Россия — 2014».

Сейчас, согласно информации в сети, Юлия Алипова работает в одной из крупных энергетических компаний, а по выходным занимается экстремальным спортом.

Прямая речь

Изабелль Ен, ивент-менеджер:

"В конкурсах красоты, которые проводились в 90-х годах, в первую очередь ценилась скромность. Победительницу выбирали «из народа». Это должна была быть простая русская красавица. Сегодня все несколько сложнее. Есть множество конкурсов красоты, с разными уровнями и титулами. И это, как мне думается, очень хорошо! ФАКТ Первый международный конкурс красоты состоялся 19 сентября 1888 года в бельгийском курортном городе Спа. Всего в нем участвовали 350 девушек."

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