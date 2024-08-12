Животворящий удар: выдвинута новая гипотеза возникновения жизни на Земле

Свой вариант ответа на самый интригующий вопрос – как зародилась жизнь на планете Земля – представили исследователи из Гарварда. Они считают, что возникновение жизни на Земле могло стать результатом химической реакции, которую запустили удары молнии.

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«Происхождение жизни – это один из важнейших вопросов, стоящих перед учеными-химиками и остающихся без ответа», – говорит ведущий автор исследования Джордж М. Уайтсайдс.

В частности, перед учеными стоит задача выяснить, как нуклеиновые кислоты, из которых состоит наша ДНК, белки и метаболиты, «самопроизвольно возникли» много миллиардов лет назад.

Ученые из Гарварда высказали гипотезу, что жизнь на нашей планете могла зародиться благодаря ударам молнии. Их исследование основано на выдвинутых ранее предположениях, что первые биомолекулы на Земле возникли в результате контактов воды, электролитов и основных газов.

Однако если их предшественники называют триггером процесса удар астероида, то авторы данного исследования утверждают, что причиной стали удары молнии. Разряды молнии могли послужить источником углерода и газообразного азота, которые и позволили образовавшимся биомолекулярным структурам выжить, сообщает The New York Post.

Чтобы проверить свою гипотезу, ученые проводили эксперимент с плазмой, четвертым видом агрегатного состояния вещества, и смотрели, как молния влияет на химический состав плазмы. Условия проведения эксперименты соответствовали тем условиям, которые были на Земле в период, когда жизни еще не существовало.

Искусственно воспроизведенные удары молнии доказали, что углекислый газ и азот способны превратиться в «высокореакционные химические соединения». В частности, углекислый газ может быть разложен на моноокись углерода и формиатную кислоту (она же муравьиная кислота), а азот может модифицироваться в нитраты, нитриты и ионы аммония.