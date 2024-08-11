Мытье в общих банях и другие вещи, которых стали стыдиться русские женщины

Многое из того, что на Руси считалось нормой, осуждается в современном российском обществе. Некоторых вещей стали особенно стыдиться русские женщины.

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Эротические ритуалы

В христианскую эпоху, несмотря на огромное влияние церкви на личную жизнь наших предков, у русских сохранились языческие ритуалы, в том числе обряд «опахивания». В период пахоты деревенские вдовы в нижнем белье или полностью голые обходили поля по периметру. Этот ритуал, согласно древним верованиям, защищал родное село от сибирской язвы. Также, если посевы одолевал сорняк-овсюг, жители деревни выбирали самую юную из жниц и поручали ей на рассвете в обнажённом виде пробежаться по окрестностям.

Кроме этого, русские практиковали ритуальные совокупления. К примеру, в заонежских деревнях жена собиравшегося на промысел рыбака топила баню до захода солнца, после чего супруги отправлялись мыться, предварительно совершив на пороге предбанника половой акт. При этом дверь обязательно должна была быть открыта. Любой мог видеть, как семейная пара предается утехам.

В случае неурожая пары совершали половой акт на меже на глазах у всех. Предки считали, что это может помочь «раскачать» землю.

Девушкам в целях безопасности, на случай, если они случайно встретили медведя, советовали задрать юбку и продемонстрировать животному половые органы, чтобы отпугнуть косолапого. Если дамам на пути попался колдун, рекомендовали положить руку на область «выше коленей, ниже пупка».

Мытьё в общих банях

До Екатерины II бани на Руси были общими для женщин и мужчин. В городских банях могли мыться вместе абсолютно незнакомые друг другу представители обоих полов.

Особенно это удивляло иностранцев. «Там ходят женщины разного возраста, не стыдясь, да ещё и шутят над своей нескромностью», — говорил один из путешественников, приехавших в России в те времена. Также наши гости не понимали, как голые женщины вместе мужчинами не стесняются выходить из бани на улицу и прыгать в речку.

Сегодня походы в баню и сауну разнополой компанией также практикуются. При этом во многих случаях дамы соблюдают приличия и ходят при мужчинах в купальниках.

Сокрытие беременности

Большинство современных женщин стараются сделать так, чтобы возникший во время беременности живот не бросался в глаза.

На Руси беременность воспринимали как нечто абсолютно нормальное. Деревенские беременные девушки до самых поздних сроков продолжали работать в поле Скрывали беременность только незамужние, так как роды без супруга не одобрялись.

Кормление грудью

На Руси женщина, кормящая ребёнка грудью на глазах у посторонних, ни у кого не вызывала удивления или осуждения. Так как наши предки часто жили большими семьями, женщины не могли поймать момент, когда всех мужчин не было дома. А ведь младенцев нужно было кормить несколько раз в день.

Также малыша нужно было иногда брать с собой на полевые работы. Скрыть процесс кормления от посторонних глаз было фактически нереально.