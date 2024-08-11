Даже если вы не заряжали воду через экраны телевизоров, то имя Анатолия Кашпировского вам все равно знакомо. 11 августа экстрасенсу исполнится 85 лет. Своими «способностями» он заряжал не только воду, но и толпы поклонников, многие из которых стали его последователями. «Вечерняя Москва» узнала истории современных экстрасенсов.

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«Помогает» и сейчас

Расцвет популярности Кашпировского пришелся на время перестройки, с 1988 по 2010 год, с перерывами. Началось все с телесеансов и массового целительства в Киеве. Тогда он утверждал, что вылечил тысячи детей от энуреза. После этого люди начали сильнее верить в магию. Именно из-за Кашпировского в России появилось около ста тысяч «экстрасенсов», которые за деньги «лечили» людей. Сегодня маг продолжает заниматься оздоровительными сеансами, но уже с помощью видеоплатформ в интернете.

При машине времени

Пермский, как он себя называет, гипнолог, психолог, артист психологического и оригинального жанра Олег Тибетский манипулирует людьми и сегодня. Он уверяет, что с помощью своих практик способен улучшить жизнь человека в разных сферах: любовь, бизнес, карьера, саморазвитие. Люди, обратившиеся к последователю Кашпировского, могут якобы пробудить в человеке целителя, снять венец безбрачия и порчи. Также в числе услуг Центра нетрадиционной медицины Тибетского есть возможность путешествия в прошлое и будущее...

Вышел фокусник

Несмотря на то что иллюзионист Равис Мишель считается учеником Кашпировского, его деятельность больше близка к трюкам фокусника Арутюна Акопяна. Он получил звание заслуженного артиста России, имеет титул чемпиона мира по магии, а некоторые его фокусы внесены в Книгу рекордов Гиннесса. Работа Мишеля связана с цирком. Он не занимается целительством и не открывает дверь в мир потустороннего.

Я маг, несите денежки

Подобно Кашпировскому сегодня на ТВ рекламирует себя множество «эзотериков». И все благодаря известной передаче. После съемок проекта его участники завоевывают доверие людей, а потом и их деньги. Так было с «ясновидящим и целителем» Юрием Олениным. Он вел передачу на радио, убеждая людей, что им необходимы встречи с магом. За приемы брал крупные суммы. Полиция завела дело на Оленина о мошенничестве. Суд признал потерпевшими более 20 человек, а ущерб суммарно составил 16 миллионов рублей. Псевдомага осудили на три года колонии.

Был в бегах

Есть в истории эзотерического проекта и другой мошенник, Максим Левин. Его обвиняли в мошенничестве. Левин публично рассказывал поклонникам, как «обмануть» государство по части налогов. Его разыскивала не только полиция, но и обманутые им бизнесмены. А находясь в бегах, Левин дал интервью, этакую «исповедь преступника», ни слова не говоря о своих потрясающих способностях.

Прямая речь

Екатерина Трофимова, психолог:

"У всех людей есть магическое мышление, которое формируется еще в младенчестве. Со временем это проходит, потому что человек взрослеет. Но некоторые остаются «большими детьми» и продолжают верить в ведьм, колдунов и сказки. Здесь главное — не увлекаться, а понимать, что для достижения целей необходимо работать над собой, а не спонсировать магов."

Пытка, а не экзорцизм

Одно дело обманывать людей и брать с них деньги, другое — наносить им физический и моральный вред. Так, например, в 2020 году в сети появилось видео с «изгнанием бесов» из маленького ребенка. По всей видимости, родители не были сторонниками настоящей медицины и обратились к колдунье Ирине Игнатенко, бывшей участнице эзотерического шоу. Во время обряда малыша за руки и ноги держали родители. Ведьма же в этот момент жгла какие-то травы, читала заклинание, а потом и вовсе закрыла ребенку дыхательные пути. Все время малыш плакал и просил отпустить его.

После публикации ужасающего видео Следственный комитет России начал проверку в отношении Ирины Игнатенко и родителей несчастного ребенка. Однако дальнейшая судьба разбирательств осталась неизвестной.

Колдунья же до сих пор ведет свою экстрасенсорную деятельность, якобы помогая людям.