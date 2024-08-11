Не только Вий: самые жуткие персонажи славянской мифологии

Все знают о Бабе-Яге, Кощее Бессмертном, Кикиморе и других отрицательных персонажах русского фольклора. Между тем по-настоящему страшная и злобная нечисть в художественных произведениях встречается довольно редко. Исключением является разве что гоголевский Вий, которого по сей день называют одним из самых пугающих литературных героев. Демоническое создание с огромными веками перекочевало в массовую культуру из славянской мифологии. Согласно преданиям, один лишь взгляд этого чудовища приносит смерть и разрушения. Каких еще мрачных существ хранят народные сказания? В подборке MIR24.TV – самая жуткая нежить с изображениями, сгенерированными при помощи нейросети.

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Аука

Этот маленький лесной дух отличается довольно безобидным обликом, который, впрочем, весьма обманчив. На самом деле мифологическое существо имеет привычку подшучивать над неосторожными грибниками, охотниками и усталыми, заблудившимися путниками, откликаясь на крики «Ау!» и заманивая несчастных людей все дальше в глухую чащу. Спасения от Ауки нет ни днем, ни ночью – он никогда не спит и может легко оборачиваться каким-нибудь животным, птицей, деревом или камнем. Любитель розыгрышей неагрессивен и беззлобен, однако после встречи с ним выбраться из чащоб бурелома и болотных дебрей человеку почти невозможно.

Дрекавац

Злое, вампироподобное существо происходит из мифологии южных славян и представляет собой физическое воплощение души мертвого ребенка, которая не может упокоиться. В переводе с сербскохорватского языка Дрекавац означает «крикун» или «ревун». Неслучайно отличительной чертой чудища является способность издавать душераздирающие крики. Обитает оно на краю леса, рядом с кладбищами или неподалеку от селений. Чаще всего Дрекавац преследует родственников, которых считает виновными в своей смерти. При этом особой опасности монстр не представляет – его легко спугнуть лаем собак.

Сирин

Мифический персонаж с женским лицом и телом птицы обладает невероятно чарующим голосом. Его пение способно заворожить слушателя и унести его мысли далеко за пределы сознания. Под действием этих мелодий люди теряют память и волю, становятся неспособными к труду, сходят с ума и умирают. Нетрудно догадаться, что в славянской мифологии Сирин является своеобразной адаптацией греческих сирен, обладавших таким же губительным даром. Предания гласят, что встретить зловещую полуптицу-полуженщину можно на реке Евфрат или в зеленых гущах садов Китеж-града.

Богинки

В преданиях западных славян встречаются упоминания о загадочных Богинках. Они обитают около водоемов и представляют собой худых, бледных, безобразных старух с распущенными волосами. Богинки нападают на беременных женщин и рожениц, насылают на них проклятья, подменивают младенцев и топят детей. Происходят они из «нечистых» покойников: самоубийц, девушек, умерших до свадьбы, ведьм и старых дев. Встретить их можно после захода солнца в прибрежных зарослях, при этом на зиму опасные существа скрываются под водой.

Кот Баюн

Известный персонаж обладает набором неоднозначных качеств. С одной стороны, он имеет привычку поедать заблудившихся путников, с другой – способен исцелять от многих болезней, но для этого животное придется приручить. Сделать это совсем непросто, ведь голос Баюна усыпляет слушателя, после чего кот-людоед расправляется с жертвой своими железными когтями. По сказочным сюжетам, четвероногий демон восседает на высоком железном столбе посреди мертвого леса, а взять в руки его можно при помощи стальных клещей.

Игоша

Это один из самых мрачных персонажей в восточнославянской мифологии, который представляет особую опасность для беременных женщин. Считается, что Игоша может вызывать у них смертельные болезни. Уродец без рук и ног олицетворяет дух мертвого нежеланного ребенка, а с его именем связана зловещая история. По легенде, одна девушка избавилась от беременности народными методами, после чего по ночам она стала слышать стук в окно и повторяющийся вопрос: «Как меня зовут? Как меня зовут?». Однажды несчастная не выдержала и крикнула: «Егорушка!». С тех пор все прекратилось. Как гласит быль, девушка угадала пол ребенка, поэтому Игоша оставил ее в покое. В противном случае ей предстояло бы слушать крики и плач духа на протяжении ста лет.

Коровья Смерть

Крестьяне верили, что это злое существо несет смерть домашнему скоту. Представляли его в виде безобразной старухи с граблями вместо рук. При этом считалось, что зайти в селение сама она не может – ее могут только занести с собой приезжие и случайные прохожие. В качестве спасения от беды люди проводили специальные обряды, а по осени опахивали деревни. Если же в процессе ритуала крестьянам встречалось какое-то животное, его принимали за обращенную Коровью Смерть и тут же убивали.