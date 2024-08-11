Единственный казненный несовершеннолетний в СССР: что сделал Аркадий Нейланд

Аркадий Нейланд – единственный несовершеннолетний преступник, которого казнили в СССР. 15-летнего подростка расстреляли за совершение двойного убийства.

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Будущий преступник родился в 1949 году в Ленинграде. Мать Аркадия работала санитаркой в больнице, а отец — слесарем. У мальчика были братья и сёстры. Воспитанием Аркадия никто не занимался, так как родители часто пили. Периодически взрослые били детей за малейшую провинность.

Из-за пьянства родителей семья жила бедно. Дети иногда голодали. Нейланд с ранних лет начал заниматься воровством. Часто он с братьями и сёстрами бродяжничал.

С семи лет Аркадий состоял на учёте в милиции. Причина – грабежи и хулиганство. В 12 лет мальчика отчислили из школы. После этого мать отправила сына в интернат. Там трудный подросток часто конфликтовал с окружающими. Были случаи, когда юноша сбегал из образовательного учреждения.

Аркадий продолжал нарушать закон. Он обворовывал парикмахерские и киоски. Но Нейланд мечтал о крупном ограблении, чтобы можно было один раз совершить преступление и безбедно жить длительное время. Вместе со своими товарищами он начал искать место, где можно было бы хорошенько поживиться.

Обходя дома на Сестрорецкой улице, юные злоумышленники смогли попасть в одну квартиру и почти обокрали её. Вернувшаяся в момент ограбления хозяйка оперативно вызвала милицию. В итоге молодых людей задержали.

Тогда Нейланд решил, что в следующий раз, чтобы не попасть в руки милиционеров, нужно будет убить свидетелей. Поэтому 27 января 1964 года, когда юноша возвратился в ту же квартиру на Сестрорецкой улице, он заранее вооружился туристическим топориком. Аркадий знал, что в квартире живет женщина с ребёнком, поэтому справиться с ними будет несложно.

Чтобы попасть в квартиру, злоумышленник представился почтальоном. Когда хозяйка Лариса Купреева открыла дверь, подросток тут же напал на неё. Юноша убил и женщину, и ребёнка, после чего спокойно поел на кухне. Затем он устроил пожар, чтобы скрыть следы преступления, однако огонь быстро потушили. Представители органов нашли в квартире убитых отпечатки пальцев молодого человека.

Вскоре Аркадия задержали. У него изъяли важные улики: фотоаппарат, паспорт Купреевой и её приемной дочки. На одежде юноши обнаружили следы засохшей крови. Аркадий рассчитывал, что его отправят в колонию для несовершеннолетних. Нейланд и подумать не мог о том, что наказанием для него может стать расстрел, – в отношении несовершеннолетних не применяли смертную казнь.

Но суд всё-таки приговорил 15-летнего к расстрелу. 11 августа 1964 года Нейланда казнили. Интересно, что пришлось долго искать исполнителя приговора – никто не хотел стрелять в несовершеннолетнего.