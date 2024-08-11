Девять малоизвестных фактов о кошках

Перечислены малоизвестные факты о домашних кошках
Кошки живут рядом с человеком уже давно. Тем не менее о них есть много удивительных фактов.
Мурчание с лечебным эффектом. Частота мурлыканья кошек составляет от 25 до 150 Гц. Некоторые учёные считают, что это способствует заживлению тканей и костей.
Способность к навигации. Специалисты полагают, что кошки для ориентирования в пространстве используют комбинацию комбинацию солнечной навигации и чувствительности к магнитным полям. В некоторых случаях к этому добавляются слуховые и обонятельные способности.
Память. У кошек есть долгосрочная память. Она может быть даже лучше, чем у собак.
Множество голосов. «Вокальный репертуар» кошек состоит из более 100 различных звуков.
"Генетические подушки" на лапках. Цвет этих подушечек связан с цветом шерсти питомца. Если кошка светлая, то они будут розовые, если тёмная — тоже тёмные.
Ухо кошек. Каждое ухо кошки имеет более 30 мускулов.
Вкусы. Кошки не способны различать вкус сладкого.
Прыжки. Кошка может прыгать в высоту, которая в шесть раз превышает длину её тела.
Нос. Он имеет уникальный узор.