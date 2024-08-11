Все европейцы родом с Воронежа: удивительное открытие ученых

На правом берегу Дона в Воронежской области находится село Костёнки. Этот населённый пункт примечателен тем, что многие учёные считают его прародиной всех европейцев. Не случайно и название. Дело в том, что в окрестностях селах было найдено множество большое количество костей мамонтов.

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Первобытные люди, обитающие в этом регионе, сильно зависели от мамонтов. Археологам удалось найти доказательства того, что предки европейцев строили дома из костей мамонта, а также делали различные украшения: браслеты, фигурные украшения. В домах у древних обитателей имелись печи, очаги и ямы для хранения припасов.

По останкам специалистам удалось также сделать выводы о внешних данных первобытных жителей села. Скорее всего, у них были узкие лица, широкие носы, выступающие вперёд челюсти, а средний рост составлял примерно 160 сантиметров.

Находками заинтересовался также профессор археологии из Колорадского университета Джон Хоффекер. Он внимательно изучил материалы, которые удалось собрать его коллегам сначала из Советского Союза, а позже и из России, после чего сделал по-настоящему сенсационное заявление. По мнению Хоффекера, homo sapiens (человек разумный) появился сначала на территории среднего течения Дона, а уже потом перекочевал в Европу.

Гипотеза американского учёного шла вразрез с принятой ранее версией, согласно которой Центральная и Западная Европа были заселена людьми, пришедшими с Балкан и территории современной Турции. До заявления Хоффекера считалось, что на нынешних российских землях человек появился значительно позже — чуть ли не через 10 тысяч лет.

Профессор археологии указал также на то, что в Европе не было обнаружено находок древнее костёнковских. Отсюда следует, что человек появился намного раньше, чем принято считать, да и совсем не в том месте.

Хоффекер уверен, что именно в воронежском селе произошло формирование зачатков будущей человеческой цивилизации. На берегах Дона первобытные люди занимались уже не только охотой, рыболовством и собирательством. Они пытались «приручить» природу. И доказательством этому служат многочисленные находки — созданные ими орудия труда и произведения искусства.

Исходя из этого, можно предположить, что в районе Костёнок располагался древнейший на планете протогород, в котором проживали будущие европейцы.