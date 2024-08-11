Самый большой в мире айсберг застрял в океанском водовороте

Более 30 лет айсберг A23a размером с Дубай была прикована к морскому дну в прибрежных водах Антарктики. В 2020 году гигантская замерзшая глыба наконец сдвинулась с места, а этой зимой отправилась в открытый океан. Но через несколько месяцев после начала путешествия айсберга, ученые очень удивились, заметив, что айсберг вращается по кругу.

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По спутниковым снимкам сотрудники Британской антарктической служба заметили, что с января мега-айсберг находится возле Южных Оркнейских островов, примерно в 600 км от Антарктического полуострова. A32a вращается на месте примерно на 15° в день. Такое движение, вероятно, вызвано специфическим явлением в механике жидкостей — колонной Тейлора. По сути, это вращающийся цилиндр, который образуется при наличии препятствия в потоке. Другими словами, A23a застрял в своеобразном океанском вихре.

По словам профессора Университета Висконсин-Мэдисон Тилла Вагнера, изучающего взаимодействие льдов с климатом, он никогда не видел реального примера этого явления в таких масштабах.

«Колонны Тейлора можно легко создать в лаборатории в ходе эксперимента с вращающимся резервуаром. Но увидеть это в таком геофизическом масштабе — большая редкость», — отметил климатолог.

Пока непонятно, как колонны Тейлора могут повлиять на такого гиганта, как A23a. Можно только догадываться, как долго гигантский айсберг будет вращаться в вихре. Кроме того, айсберг тает во время вращения, и это может повлить на жизнь в окружающей экосистеме.

A23a открыли в 1986 году, когда от передней кромки шельфового ледника Фильхнера откололись три айсберга. В течение десятилетий A23a был прикреплен к песчаной отмели на мелководье. В 2020 году основная масса А23а освободилась, а в ноябре он начал двигаться в Южный океан.