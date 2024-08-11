$87.99+1.4395.18+1.05
Почта

Как Репин относился к революции в России

Художник Илья Репин родился в Харьковской губернии 180 лет назад — в августе 1844 года. Он активно участвовал в общественной жизни и поддержал Революцию 1905 года — но в 1917-м был разочарован приходом большевиков к власти. «Газета.Ru» рассказывает, какие ожидания Репина не совпали с реальностью — и почему он отказывался возвращаться на родину, несмотря на бедность.

Как Репин относился к революции в России
© ТАСС

Революция 1905 года

В 1899 году Илья Репин купил на имя второй жены Натальи Нордман участок земли в поселке Куоккала (сейчас — Репино) у Финского залива на границе с Финляндией. Там он построил усадьбу «Пенаты». К тому времени Репин уже был знаковым мастером своего времени и прославился благодаря картинам «Бурлаки на Волге», «Крестный ход», «Отказ от исповеди», а также портретам Ивана Грозного, царевны Софьи, Серова, Мусоргского и других. Дважды он принимал крупные госзаказы — на картины «Прием волостных старшин Александром III во дворе Петровского дворца в Москве» и «Юбилейное заседание Государственного совета».

Кроме того, живописец являлся профессором и руководителем художественной мастерской в Академии художеств в Санкт-Петербурге, а в 1898 году стал ректором Академии. В связи с педагогическими обязанностями художник искал место для усадьбы в 45 км от столицы.

В «Пенатах» Репин встретил две революции и продолжал творить — там он написал ряд портретов (графини Веры Петровны Канкриной, физиолога Ивана Тарханова, коллекционера Степана Крачковского и других). В гости на знаменитые репинские «среды» к нему приезжали Максим Горький, Корней Чуковский, Владимир Маяковский, Сергей Есенин, Леонид Андреев, Давид Бурлюк, Владимир Короленко, Александр Куприн и другие.

В те годы в обществе бушевали революционные настроения, которые Репин активно поддерживал. В начале 1900-х вместе с 113 художниками он подписал заявление с требованием к правительству «немедленного и полного изменения государственного строя путем призыва к законодательной и административной работе свободно выбранных представителей от народа».

В разгар Всероссийской политической стачки 17 октября 1905 года был опубликован «Манифест об усовершенствовании государственного порядка», в котором Николай II обещал народу «незыблемые основы гражданской свободы». Как и общество, Репин воспринял Манифест с восторгом, сообщается в книге П. Климова «Герои и злодеи русской истории».

«И вот плотина прорвана, теперь уже не остановить этой силы скопившейся реки — она хлынула!» — прокомментировал живописец.

Это настроение Репин передал на картине «17 октября 1905 года». Сам Репин писал, что на картине изображены «главным образом студенты, курсистки, профессора и рабочие с красными флагами, восторженные; с пением революционных песен».

«На первом плане подняли на плечи амнистированного и многотысячной толпой движутся по площади большого города в экстазе общего ликования», — объяснил Репин.

Среди демонстрантов художник изобразил представителей демократической интеллигенции, благодаря которым случился Манифест: художественного и литературного критика Владимира Стасова, актрису Лидию Яворскую, историка литературы Семена Венгерова и филолога Мстислава Прахова, которого к тому времени уже давно не было в живых. Литературный критик Василий Розанов охарактеризовал произведение как «масленицу русской революции, карнавал ее, полный безумия, цветов и блаженства».

В послереволюционной России картину «17 октября 1905 года» словно вычеркнули из наследия Репина. Впервые работа экспонировалась в 1911 году на Международной выставке в Риме. В России из-за цензурного запрета картину впервые показали зрителям только в 1912 году на 41-й Передвижной выставке.

О революции Репин писал в многочисленных письмах, которые были задокументированы. Так, например, в письме Стасову он отзывался о петербургском генерал-губернаторе Дмитрии Трепове, осуществившем расправу над участниками революционного движения 1905 года:

«Как жалки, отвратительны все эти Треповы и все высокопоставленные ничтожества! Посмотрите — через год, два, — какое молодое поколение выплывет на поверхность жизни! Какой свет разума засияет над нашей освобожденной Россией! Все черные сотни в благоговейном раскаянии прирожденных рабов падут во прахе душевного ничтожества и вместе с войсками поймут, где истина и где Россия, и станут служить действительному благу родины. Да, будет мир на земле».

Революция 1917 года

Когда Россия стала республикой, Репин не скрывал восторга и писал об этом подруге Александре Стаценко:

«Мне остается только умереть; но я жив и здоров, и при мысли, что в России республика, готов скакать от радости. Да, — республика. Об этом я даже мечтать не смел и теперь еще боюсь — не сон ли это?»

В декабре 1917 года Совет народных комиссаров РСФСР признал независимость Финляндии, и Репин невольно оказался отрезанным от своей родины в статусе эмигранта. Вскоре правительство национализировало все его счета в банке, и художник, которому уже было за 70, остался без средств к существованию. Чтобы выживать в предложенных обстоятельствах, ему пришлось разбить на участке огород и выращивать овощи.

Оскорбленный тем, что советская власть присвоила все его деньги, Репин отказался возвращаться в Россию — несмотря на бедность в Финляндии.

«Прошлую «среду» у меня не было ни души — правда, погода была плохая. Я тебе писал? Козу мы уже съели, мясо ее так вкусно, мягко, бело. Куоккала вся в развале. Стекла выбиты, заборчики развалены, мостики провалились, многие домики проданы на слом — увезены. Теперь все живем бедно, нечем жить — дорого», — писал Репин в 1920 году.

Если февральскую революцию 1905 года он принял с восторгом, то к октябрьской 1917-го отнесся крайне негативно. Демократии, на которую возлагалось много надежд после революции 1905 года, не случилось.

«Страшное ослепление. Боролись за свободу, век свободы и получили еще небывалое рабство, рабство Духа. А этого не прощается ни в сей, ни в будущей жизни», — писал Репин.

Художник осознавал, что большинство его друзей из русской интеллигенции покинули страну. Многие творцы были вынуждены прекратить профессиональную деятельность в большевистской реальности, поскольку подчиняться власти и рисовать агитплакаты их не устраивало.

Репин не стал оформлять статус беженства и финское гражданство, отдав предпочтение нансеновскому паспорту (международный документ, который удостоверял личность держателя и впервые начал выдаваться Лигой Наций для беженцев без гражданства).

В 1918 году Репин написал картину «Большевики» (варианты названия — «Большевики. Красноармеец, отнимающий хлеб у ребенка», «Большевики. Солдаты Троцкого отнимают у мальчика хлеб»). На полотне изображен полный солдат-красноармеец, который, возвысившись над толпой, отнимает у ребенка хлеб. На обратной стороне фотоизображения картины художник оставил надпись:

«На улице. Этот сюжет я писал со слов очевидицы. Она уверяла, что видела сама эту сцену. Но у меня вышла карикатура на действительность, и я за нее извиняюсь».

В самой России про Репина в первое время не вспоминали. Но когда работы художника начали использоваться в пропагандистских целях, на родину его зазывали и Корней Чуковский, и Исаак Бродский, и сам Климент Ворошилов. Однако художник был непоколебим, ссылаясь на свою старость и любимый дом, — и пробыл до конца жизни в «Пенатах», где и был похоронен. Подробнее о том, как Репина завлекали в Россию, — в материале «Газеты.Ru».

Истории
Иван Тарханов
Семен Венгеров
Николай II
Владимир Стасов
Владимир Маяковский
Василий Розанов
Исаак Бродский
Леонид Андреев
Климент Ворошилов
Илья Репин
Давид Бурлюк
Александр Куприн
Сергей Есенин
Иван Грозный
Корней Чуковский
Максим Горький