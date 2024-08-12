«С легким паром!»: какой тайный смысл у этого выражения

У русских так принято — человеку, только что вышедшему из бани непременно желали «С лёгким паром!». Позже данную фразу стали говорить и в адрес тех, кто принял недавно душ или ванну. Что же это выражение означает на самом деле? Откуда оно пошло?

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На Руси посещение бани приравнивалось к целебным процедурам. Считалось, что баня может избавить от большого числа самых разных болячек. И не только физических, но и душевных. Наши предки верили — в парилке тяжело дышится только грешникам и больным людям. Поэтому «лёгкого пара» желали даже тем, кто только-только собирается париться. Также считалось, что в бане человек проходит очищение от грехов и болезней. Следовательно, из бани он выходит уже другим, буквально заново родившимся. С этим его и поздравляли.

Естественно, просто так избавиться от грехов и недугов было невозможно. Требовалось магическое вмешательство. По народным поверьям, в парилке жил банник — особый домовой, который заправлял всем в бане. Неприятности, которые происходили во время посещения этого места приписывали именно ему. Он мог и человека обжечь, и камнями из каменки начать кидаться. Также в его силах было сделать пар таким «тяжёлым», что в парной становилось трудно находиться. Пожеланиями «лёгкого пара» хотели задобрить банника.

Кстати, «тяжёлым паром» в то время называли угарный газ, от воздействия которого можно было, как минимум, потерять сознание. Дело в том, что на Руси долгое время мылись только в так называемых банях по-чёрному. Конструкция таких сооружений не предусматривала трубу на крыше, поэтому дым (тот самый угарный газ) из печи, просачиваясь между камнями, распространялся по стенам и потолку парной. Из-за этого всё внутри бани со временем чернело.

В русской бане воздух мог казаться тяжёлым ещё и из-за повышенной влажности. Этот показатель в парной достигал величины в 40-60 %. Очевидно, что дышать таким воздухом довольно тяжело. Неудивительно, что после посещения бани многие чувствовали себя уставшими и разбитыми. В такие моменты срочно требовалось поднять настроение. Пожелание «С лёгким паром!» с этим прекрасно справлялось, так как фраза внушала, что процедура прошла успешно и самочувствие на самом деле только улучшилось.