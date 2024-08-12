Преображение Господне: почему в народе праздник получил название Яблочный Спас

Преображение Господне — один из 12 важнейших после Пасхи праздников в православии. Считается, что в этот день Иисус Христос во время земной жизни «явился во славе» трем ученикам. В народной традиции праздник получил название Яблочный Спас. Откуда оно пошло, почему принято освящать яблоки и какие еще церковные традиции связаны с этим днем — в материале «Газеты.Ru».

Когда отмечается Преображение Господне в 2024 году

Православные христиане отмечают Преображение Господне ежегодно 19 августа (по новому стилю, 6 августа — по старому). Это непереходящий праздник, то есть его дата всегда выпадает на одно и то же число. Католики празднуют Преображение Господне 6 августа.

«При этом в Евангелии упоминается, что по времени Преображение Господне произошло незадолго до крестной смерти Спасителя, то есть в начале весны. Однако ввиду того, что в эту часть года церковных памятных дней и так много (Вербное воскресенье, Пасха), было принято решение перенести этот праздник на лето», — объяснил в беседе с «Газетой.Ru» священник храма Петра Митрополита Московского в Санкт-Петербурге Николай Савченко (отец Николай).

Церковный праздник Преображения в народе называют Яблочным Спасом, так как к этому времени на большей части территории России уже поспевают яблоки и другие плоды нового урожая.

В связи с этим в народе родилось немало поговорок:

Пришел Спас — всему час: плоды зреют.

Пришел Спас — яблочко припас.

Яблоки не родятся — так и Спаса не будет.

История праздника

Этот день посвящен событию, когда Иисус Христос предстал перед апостолами в белой одежде и лучах света на горе Фавор. Об этом повествуется в трех Евангелиях — от Матфея, Марка и Луки. Суть праздника заключается в благодарности Богу за все блага, данные человечеству.

Согласно Евангелию от Матфея, в последний год пребывания на земле Иисус рассказал своим ученикам, что ему «должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть». Вместе со своими учениками Петром, Иаковом и Иоанном Спаситель поднялся на «гору высокую». В Новом завете не уточняется название горы, однако считается, что Мессия и будущие апостолы поднялись на Фавор. На горе Христос преобразился: его лицо просияло, как солнце, а одежда сделалась белой.

Николай Савченко, священник:

Называется праздник Преображением потому, что Господь преобразился на горе Фаворе перед учениками и явился в белоснежной одежде с пророками Моисеем и Илией.

Согласно одному из самых распространенных толкований, ученики увидели рядом со Спасителем вознесшегося после смерти Моисея и взятого живым на небо Илию, так как Иисус имеет власть и над живущими, и над умершими.

Ставших свидетелями преображения Иисуса апостолов, согласно писанию, охватила «неизреченная радость», и Петр обратился к Господу со словами:

«Наставник! хорошо нам здесь быть; сделаем три кущи, одну Тебе, одну Моисею и одну Илии». Тогда Петра, Иакова и Иоанна осенило божественным светом, и глас Божий произнес: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте».

После этого Иисус Христос попросил апостолов не рассказывать об увиденном преображении до самого его воскресения.

«На Преображение мы вспоминаем божественный свет, который воссиял от Христа. Это нетварный свет и есть благодать Святаго Духа. Апостолы ощутили радость, которая выразилась в словах апостола Петра: «Хорошо нам зде быти». Апостол даже предложил создать три кущи, то есть шалаша, для Христа, Моисея и Илии. Это произошло от того, что благодать умиротворяет человека и дает ему почувствовать рай. Мы в этот праздник размышляем над тем, как и нам оказаться преображенными», — рассказал священник.

Праздник Преображения Господня отмечался в Палестине с IV века. Примерно в то же время построили храм на горе Фавор, который посвящен этому новозаветному событию. На восток традиция отмечать Преображение дошла не позднее V века, уточнил отец Николай.

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Преображение приходится на период Успенского поста, известного также как Спасовка, во время которого верующие соблюдают определенные ограничения. Однако в этот день разрешается употреблять в пищу рыбу, масло и вино, что делает его особенным в календаре постов.

В славянский традиции этот праздник также известен как Яблочный Спас или Великий Спас. В этот день принято освящать в церкви яблоки, сливы, груши, мед, венки из полевых цветов, мак, морковь, лук и лекарственные травы.

Почему Преображение Господне называют Яблочным спасом

Когда праздник Преображения появился у славян, он под воздействием старых языческих верований, так же, как и большинство христианских событий, оброс новыми традициями и приметами. Этот день также называли Спас-Преображеньем, Яблочным или Вторым Спасом. Первый Спас, Медовый, праздновали 1 августа. Считалось, что к Яблочному Спасу созревают яблоки, отсюда и пошло альтернативное название.

На Преображение в православных храмах священники издревле служили литургию, облачаясь в белые одежды, а после службы освящали плоды нового урожая. Согласно правилам, христианам полагалось нести в храм плоды винограда. Он имел в церковной жизни особое значение, поскольку его использовали для изготовления вина, необходимого для таинства причастия. Но в широтах, которые населяли восточные славяне, виноград растет плохо (или не растет вообще), зато с яблоками проблем нет.

Существовало поверье, что до Преображения Господня нельзя есть яблоки — этот плод еще в Библии объявлен «греховным», потому что, вкусив яблоко, сорванное с Древа Познания, Ева лишила человечество возможности жить в раю.

Только после освящения плодов на Яблочный Спас фрукты подавали к столу.

Существует и много других обычаев и примет, но не все эти «яблочные» традиции имеют связь с христианством, обратил внимание отец Николай.

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К примеру, существует поверье, что на Яблочный Спас на могилы родных нужно отнести освященные плоды. В первую очередь эту традицию соблюдали матери, у которых умерли дети. Они верили, что освященные яблоки в день праздника будут лучшим подарком для усопших. Хотя существовал риск, что ритуал сработает в обратную сторону и навредит покойному — если яблоки принесут на могилу до Преображения.

На Руси накануне Преображения Господня в деревнях проводили заклинание жнивы. Рано утром на заре люди выходили в поле и, обращаясь на восток, приговаривали особые слова. Считалось, что с обрядом уйдет вся нечистая сила: она не поселится на поле и не прогонит скот с осеннего пастбища.

Вечером в праздник молодежь собиралась в поле за околицей: водили хороводы, пели песни, просили солнышко «подождать».

Считали, что с этого момента меняется погода, и говорили: «Со Спас-Преображенья погода преображается!» и «Пришел Второй Спас — бери рукавицы про запас!»

Церковные традиции праздника Преображения Господня

Преображение Господне входит в число Двунадесятых праздников и приходится на период Успенского поста. Этот пост по своей строгости приравнивается к Великому.

Накануне праздника совершается всенощное бдение, а на утренней молитве, как правило, читаются каноны преподобных Космы Маюмского и Иоанна Дамаскина.

«В день Преображения ради праздника пост ослабляется и верующие кушают рыбу. Поэтому стол в этот день постный с рыбой. Вино разрешается в небольшом количестве», — уточнил отец Николай.

В этот день священнослужители облачаются в белые ризы, символизирующие сияющие одежды, в которых явился своим ученикам Христос.

Николай Савченко, священник:

Основной цвет в этот день — белый. Так как это большой праздник, то верующие старались в этот день не работать, а идти в церковь и творить добрые дела.

Что нужно успеть к празднику

Перед праздником важно навести порядок в доме, потому что в день Яблочного Спаса работать запрещено. Согласно верованиям, если не подготовиться заранее и встретить праздник в беспорядке, это может принести вам и вашей семье неудачи на целый год.

На сам праздник обязательно нужно отведать освященное в церкви яблоко. Этот ритуал символизирует благодарность за урожай и благословение на будущий год.

«Именно в день Преображения отмечается народный праздник Яблочный Спас. В церкви после службы освящаются плоды: яблоки, виноград, груши, абрикосы, персики, арбузы и дыни. Считается, что начатки овощей и фруктов, то есть некоторую первую или небольшую часть [урожая], надо принести для освящения в церковь, чтобы Господь благословил остальное на весь год», — пояснил священник.

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На Руси первое яблоко на Спас ели, загадав желание. Считалось, что оно исполнится, когда человек проглотит первый кусочек.

Что нельзя делать в Преображение

Помимо ограничений в пище, православным стоит соблюдать ряд других правил:

не проявлять злость к окружающим;

не заниматься тяжелым физическим трудом;

не выполнять домашнюю работу и не заниматься рукоделием (уборку и другие домашние дела следует делать накануне праздника либо на следующий день);

не устраивать шумные торжества и много не пить (за праздничным обедом верующие могут выпить бокал красного вина).

Николай Савченко, священник:

В праздник не принято есть мясо и животную пищу (молочные продукты, яйца и так далее. — «Газета.Ru»), не принято также устраивать веселья. Лучше перенести свадьбу на время после Успения Пресвятой Богородицы (28 августа), и венчания в эти дни не проводятся. Преображение — это праздник, но особенно сдержанный.

Приметы и поверья на Яблочный Спас

За время существования праздника накопилось немало народных примет, связанных с праздником Преображения Господня, или Яблочного Спаса.