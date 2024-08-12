Почему опасные бактерии выживают в микроволновках

Испанские ученые ставят под сомнение широко распространенное мнение, что микроволновки убивают в продуктах все бактерии, в том числе и опасные. Хотя, казалось бы, так и должно быть. Ведь при высокой температуре вода в клетках микроорганизмов греется до температур, несовместимых с жизнью, а значит никаких бактерий в микроволновых печах быть не должно. Однако ученые их обнаружили, взяв пробы из 30 микроволновых печей, которые стояли на обычных частных кухнях и офисах компаний.

Впечатляет их количество: в печах обитали почти 750 различных видов бактерий. Большая их часть относится к группам, которые живут на коже. Кроме того, обнаружилось несколько разновидностей бактерий, вызывающих желудочно-кишечные расстройства, приводящих к инфекции мочевыводящих путей, крови и ран.

В целом причина того, что несмотря на нагрев в микроволновке бактерии в продукте остаются, понятна. Ведь печь способна убить только какую-то часть бактерий, так как она нагревает пищу неравномерно. Поэтому на глубине печи СВЧ остаются "островки" бактериальных очагов, которые могут привести к инфекции.

Исходя из полученных результатов, исследователи рекомендуют регулярно проводить глубокую очистку микроволновок с помощью специальных дезинфицирующих средств.

Исследование опубликовано в журнале Frontiers in Microbiology.