Почему настоящий Робинзон не стал знаменитым

Сегодня даже дети знают, что прототипом главного героя романа Даниэля Дефо «Робинзон Крузо» стал шотландский моряк Александр Селькирк. Но подобных случаев в то время было немало. Одним из самых известных стала история юного рыбака Филиппа Эштона. Герой сам описал свои злоключения в книге «Мемориал Филипа Эштона: История странных приключений и чудесного спасения». Она вышла немного позже романа Дефо, и поэтому ее сочли одним из многочисленных подражаний.

В плену у пиратов

Житель Новой Шотландии Филипп Эштон был простым 19-летним рыбаком. В июне 1722 года он вышел на промысел с четырьмя друзьями на небольшой шхуне «Мильтон». В тот день им повезло с уловом, и ребята возвращались домой с полным трюмом рыбы. Но на них напали пираты, во главе которых стоял жестокий разбойник Нед Лоу.

© Пират Нед (Эдвард) Лоу

Пират решил пополнить свою команду юными рыбаками и поставил их перед выбором — смерть или жизнь под «Веселым Роджером». Эштон очень не хотел становиться разбойником, но он хорошо знал, как жестоко расправляется Нед Лоу с пленными. Поэтому ему пришлось согласиться. Но парень решил бежать, если выпадет подходящий случай. Вскоре судьба дала ему такой шанс. Однажды пиратский парусник бросил якорь возле небольшого тропического острова Роатан в Гондурасском заливе. Команда решила запастись питьевой водой и раздобыть древесину для ремонта корабля. Филипп высадился на берег с несколькими членами команды. Пока пираты наполняли в ручье бочки, он сказал, что отойдет в лес собрать несколько кокосов. Но едва заросли сомкнулись за спиной Филиппа, он со всех ног бросился бежать.

Жизнь на острове

Пираты искали Эштона, но он спрятался в чаще и сидел тихо, пока судно не покинуло воды острова. Парень оказался в гораздо более сложной ситуации, чем герой Даниэля Дефо. У него не было с собой ничего, кроме небольшого ножа. К счастью, остров Роатан оказался богат источниками пресной воды, а в джунглях было полно фруктовых деревьев. На пляжах можно было раздобыть черепашьи яйца, а если повезет, то и поймать черепаху.

При этом райским остров назвать было сложно. В лесу было полно ядовитых змей и огромных агрессивных ящериц. Также в зарослях бродили дикие кабаны, от которых Филиппу приходилось спасаться на деревьях. Но самой большой проблемой для отшельника стали насекомые. Орды кровососущих мошек облепляли незащищенные части тела Филиппа и причиняли ему невыносимые страдания. Из-за них моряк соорудил хижину на пляже, в надежде, что морской ветер разгонит мучителей. Но это не слишком помогало.

Собрат по несчастью

Через 9 месяцев к острову причалила лодка, в которой был мужчина с собакой. Он сказал Эштону, что бежал из испанского плена. С собой у нового товарища было ружье, запас пороха и пуль, плотницкие инструменты и кое-какая провизия. Но радовался общению Филипп всего несколько дней. Вскоре мужчина собрался на охоту на соседний остров. Он пригласил с собой Филиппа, но тот благоразумно отказался, так как путь был не близким, а лодка еле держалась на плаву.

Напарник отчалил, обещая вскоре вернуться с добычей. Больше Филипп его не видел. Вероятно, что-то случилось с утлой посудиной и мужчина утонул. Эштон снова остался один. Но теперь у него были инструменты и огниво, с которым он мог разводить костер. Жить стало немного веселее — дикие кабаны боялись огня, и Филипп мог больше их не опасаться.

Так прошло еще три месяца. Однажды утром Филипп снова увидел на пляже лодку. Сначала он решил, что это вернулся его товарищ. Но оказалось, что это каноэ, изготовленное индейцами. В нем не было ничего, кроме весла. Заполучив средство передвижения, Эштон решил исследовать береговую линию. Но на другой стороне Роатана он наткнулся на испанцев, которые начали в него стрелять. Парень еле унес ноги и больше решил не искушать судьбу и не отходить далеко от своего пляжа.

Спасение с Роатана

Через полтора года жизни на острове у Филиппа снова появилась компания. К берегу пристали две шлюпки с людьми. Это были англичане, которые удивились, встретив на острове человека. Но еще больше их поразило то, как он обустроил свой быт. К этому времени Эштон построил просторную хижину, в которой даже была нехитрая мебель. Моряки назвали дом отшельника «Замком комфорта».

Английские моряки сами были жертвами обстоятельств. Их корабль атаковали испанцы, а им удалось бежать на шлюпках. Через несколько месяцев моряки решили покинуть остров и плыть к материку. С Эштоном остались двое, решившие не рисковать жизнью в открытом море. Они сделали правильный выбор. Спустя время к Роатану приплыла целая флотилия. Это были английские купцы, плывшие торговать в Вест-Индию.

Капитан одного из торговых судов оказался земляком Филиппа Эштона. С ним парень отправился, наконец, домой. Он прибыл в родной город Марблхед в июне 1725, ровно через три года после той злополучной рыбалки. Вернувшись к семье, Филипп тут же засел за написание книги. К сожалению, она не имела успеха.

Современники посчитали его «Мемориал Филипа Эштона: История странных приключений и чудесного спасения» выдумкой, навеянной романом-бестселлером «Робинзон Крузо». Лишь много лет спустя стало известно, что как раз мемуары Эштона основаны на реальных событиях и документально описывают жизнь на необитаемом острове.