Что экс-командующий Северным флотом рассказал о гибели подлодки «Курск»

24 года назад в России произошла страшная трагедия - в Баренцевом море затонула атомная подлодка "Курск". Причина катастрофы, опубликованная в результате официального расследования, вызвала у людей много вопросов, ведь военные - очень закрытая каста, которые неохотно делятся подробностями своих неудач.

С вероятностью 90%

«Курск» затонул 12 августа 2000 года во время учений в Баренцевом море в 175 километрах от Североморска на глубине 108 метров. Официальная версия произошедшего – взрыв торпеды на борту и последующая детонация боезапаса. Погибли все 118 членов экипажа.

В 2021 году адмирал Попов, который с 1999 по 2001 годы был командующим Северным флотом, в беседе с агентством заявил, что субмарина столкнулась с подлодкой НАТО. Её название экс-командующему известно с «вероятностью 90%», но озвучить его он не может, так как «нужно иметь доказательства и выложить их».

По мнению Попова, ситуация развивалась следующим образом. Натовская подлодка следила за российской АПЛ. В какой-то момент «Курск» совершил неожиданный манёвр и оказался вне зоны видимости иностранной субмарины. Та приблизилась, чтобы «Курск» вновь оказался под контролем. Тут и случилось столкновение. В результате у отечественной подлодки оказался повреждён торпедный аппарат, произошел взрыв, пошло затопление первого отсека, и она ударилась в дно.

«От собственного столкновения, и от второго мощного взрыва пострадала и иностранка, почему и лежала тоже на грунте до восстановления способности двигаться, но с ограничениями», – считает Попов.

«Все субмарины в рабочем состоянии»

Получается, что 12 августа сигнал SOS начал подавать не «Курск», а находившаяся рядом и получившая повреждения субмарина НАТО. Её и обнаружила противолодочная авиация ВМФ России, но только у берегов Норвегии.

В районе учений 24 года назад могли находиться атомные подлодки Memphis и Toledo ВМС США, а также Splendid ВМС Великобритании. Минобороны РФ запросило у Вашингтона и Лондона разрешение на инспекцию субмарина, на что последовал ответ «все субмарины находятся в рабочем состоянии». Так британцы и американцы получили возможность окончательно замести следы.

Российская правительственная комиссия в июле 2002 года резюмировала – АПЛ «Курск» погибла в результате теплового взрыва компонентов топлива торпеды 65-76.

Стоит отметить, что аналогичные происшествия (правда, отличающиеся по масштабу) после распада СССР в Баренцевом море происходили чуть ли не регулярно. Так, в 1992 году АПЛ К-276 столкнулась с американской АПЛ Baton Rouge типа Los Angeles, а в 1993 году в АПЛ «Борисоглебск» врезалась атомная подлодка ВМС США Grayling. И в первом, и во втором случае российские субмарины выполняли задачи боевой подготовки на своём полигоне.