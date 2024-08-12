Как джинсы убивают нашу планету

С каждым днем все больше становится известно об угрозах, которые несет природе человечество. Нас беспокоят выбросы предприятий, разрушающие озоновый слой аэрозоли, смертоносный для животных пластик, токсичные батарейки и многое другое. Теперь к этому списку можно смело добавить джинсы, которые, как оказалось, вносят свой весомый вклад в разрушение окружающей среды.

Самый дорогой, самый мощный и самый токсичный в мире автомобиль — это Bugatti Chiron. 8-литровый двигатель этого монстра, имеющий мощность 1500 л.с., на каждый пройденный километр выдает 516 граммов CO2. Покупая джинсы, вы наносите окружающей среде такой ущерб, как будто проезжаете на этом суперкаре 26 км.

13 кг углекислоты попадает в воздух при изготовлении всего одних классических джинсов. Большому дереву нужно потратить 4,5 месяца, чтобы избавиться от такого количества CO2. А теперь представьте, что ежегодно человечество производит 4 миллиарда пар джинсов, что сопровождается выделением 52 миллионов тонн CO2.

Но и это далеко не все. Известно, что для выпуска всего одной единицы такой продукции, производитель расходует до 10 кг химических красителей и 8 тысяч литров воды. В связи с этим многие ответственные покупатели одежды, уже отказались от одежды из джинсовой ткани и отдают предпочтение вещам из безопасных для экологии материалов.

Самая большая проблема джинсов — это хлопок, из которого создается их ткань. Эта сельскохозяйственная культура потребляет огромные объемы воды, а также занимает впечатляющие площади. По сведениям Cotton Outlook хлопком на планете заняты 150 миллионов гектаров.

Кроме этого, культура произрастает в жарком, засушливом климате, где с водой и без того постоянные проблемы. Чтобы вырастить 1 кг хлопка, в Индии расходуют 22,5 тысячи литров воды. Аральское море в Средней Азии — типичный пример того, к чему может привести выращивание хлопка, если при этом проводить бездумную ирригацию.

Но исследования показывают, что нормы воды для выращивания хлопка избыточны. Вполне можно обходиться 10 тысячами литров, а иногда и 8, как это делают в США. Отказ от пестицидов делает использованную воду пригодной для дальнейшего использования.

Чтобы всего этого добиться, не нужно наукоемких технологий — достаточно использовать оросительные каналы с бетонным, а не песочным или грунтовым дном, эффективные насосы и специальные системы со шлангами, подводящие воду непосредственно к растениям.

Применение капельного орошения снижает потребление воды еще сильнее, но требует значительных инвестиций в оборудование. Система трубопроводов, созданная на хлопковом поле, позволит подавать воду непосредственно к кустам, делая потери минимальными.

Для того чтобы помочь фермерам выращивать хлопок с минимальным вредом для окружающей среды, в 2005 году была создана международная некоммерческая организация Better Cotton Initiative (BCI). Ее поддержали такие гиганты легкой промышленности как Adidas, Gap, H&M, Ikea.

Вторая глобальная проблема, связанная с производством джинсов — это красители. Как это ни странно звучит, но за 150 лет технология окраски тканей не изменилась и по-прежнему требует колоссальных объемов воды и большого количества токсичных реактивов и красителей.

При подготовке ткани к покраске ее отбеливают с использованием едких соединений и обрабатывают специальным составом, снижающим трение нитей при перемещении по конвейеру. Обрыв даже одной нитки в этом случае становится настоящей бедой — рулон, в котором примерно 700 метров ткани, оказывается непригодным для использования.

После этого происходит окраска в 12 ваннах с индиго, причем после каждого этапа окраски ткань тщательно просушивают. Для закрепления краски используют раствор гидросульфата — он снижает размеры частичек краски и обеспечивает лучшее их проникновение в волокна. Технологическая линия окраски джинсовой ткани имеет длину 52 метра и окрашивает 19 погонных метров материала в минуту. При этом расходуется 95 тысяч литров воды!

Такие компании как Levi’s, Wrangler и Lee используют воду повторного цикла, очищая ее специальными установками. Но такое оборудование могут позволить себе далеко не все производители. Фирмы, выпускающие джинсы самого дешевого сегмента, а также многочисленные цеха по производству контрафакта, просто сливают синюю воду с индиго в ближайшую реку нимало не заботясь о последствиях. Сказать, что вода с заводов известных брендов становится полностью безопасной также нельзя — она так и остается технической, непригодной для питья и полива растений.

Был найден оригинальный выход из положения, который получил название «сухая окраска».

Создателем новой, безопасной технологии окраски стала испанская компания Tejidos Royo из Аликанте, Валенсия. Семейный бизнес, начатый еще в 1903 году, в начале XXI столетия начал страдать от увеличения издержек. Чтобы выйти из положения, Tejidos Royo в сотрудничестве с производителем оборудования для окраски денима Gaston Industries разработали уникальную линию окраски, длина которой составляет всего 8 метров, при расходе воды 36 литров в минуту. При этом техника позволяет окрашивать за это время не 19, а целых 27 метров джинсовой ткани. «Сухая окраска» отличается от обычной тем, что производится в насыщенной азотом атмосфере, предварительно сбитым в пену красителем индиго. Вспененный краситель отлично проникает в волокна, а отсутствие в покрасочной камере кислорода обеспечивает окраску за один цикл. Технология исключает использования других химических реактивов, в том числе опасного гидросульфата. Это не только помогает защитить окружающую среду, но и экономит производителям огромные суммы.

Находка испанцев оказалась настолько удачной, что ее взяла на вооружение компания Wrangler, активно участвующая в экологических программах.

Третьей проблемой индустрии денима можно назвать отходы. Только в США на свалки ежегодно отправляется не менее 13 миллионов тонн одежды, среди которой немалая часть — это вещи из джинсовой ткани. Сюда не входит «взнос» текстильной и швейной промышленности, которая также производит множество обрезков. Исследования показали, что до 95% хлопковых вещей и отходов можно использовать повторно, снизив негативное влияние производства денима на экологию. Сегодня переработанная одежда используется не слишком рационально, превращаясь в дешевую продукцию типа ветоши и различных мягких наполнителей.

Но постепенно появляются способы и более эффективного применения этого сырья. Хлопковая футболка может быть переработана и превратиться в худи, а этот предмет гардероба, после окончания срока службы — в покрывало. Почему так? Дело в том, что каждая переработка делает нити короче и грубее, в связи с чем их приходится применять для выпуска более плотных изделий. Пока возможны лишь два цикла переработки, но ведутся работы по улучшению технологии.

Стирка — это четвертый фактор влияния на окружающую среду. Чтобы джинсы выглядели модно и стильно, их после изготовления «состаривают». Эта технология была разработана Джеком Спенсером для бренда Lee, но ее сейчас применяют практически все компании. Для осветления джинсов их стирают в специальных составах, в которые добавляют хлор, ферменты целлюлозы и несколько других химических соединений. Также добавляют в воду и пемзу, создающую эффект потертости. Разумеется, этот процесс потребляет огромные объемы воды, которую качественно очистить практически невозможно.

Еще не стоит забывать, что такая стирка вредит здоровью фабричных рабочих, которые страдают от серьезных профессиональных заболеваний. В некоторых слаборазвитых странах такая стирка в реактивах производится без защитных средств, а иногда и просто голыми руками. В 2017 году сразу несколькими компаниями было найдено эффективный инновационный способ стирки денима без химических соединений. Вместо хлора и пемзы начали использовать лазер, который не только безопасен для природы и сотрудников, но и значительно повышает качество обработки.

Получасовая трудоемкая стирка теперь стала занимать всего 90 секунд, при этом исключается случайное повреждение волокон ткани и неравномерное изменение цвета и фактуры материала. Чтобы осветлить ткань используют озон, подавая его в стирочные барабаны вместо едких химических соединений. Он отлично растворяет индиго и оставляет воду относительно чистой. Применение озона для стирки — это не новость. В химчистках его давно используют для выведения особо стойких загрязнений. Разумеется, в случае с отбеливанием денима, концентрация озона гораздо выше.

Такая стирка позволяет сэкономить 50-60% воды, поэтому ее взяли на вооружение компании Levi’s, Lee, Wrangler, Uniqlo, Guess, борющиеся за рациональное использование водных ресурсов. В последнее время примеру гигантов моды начали следовать и более скромные производители из Индии, Турции и Пакистана.