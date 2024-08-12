Почему вымирание динозавров повлияло на современных птиц

Порядка 66 миллионов лет назад на Землю обрушился огромный астероид, что навсегда изменило ход истории жизни на планете. Это событие стало катализатором цепной реакции изменений, которые открыли путь для развития новых форм жизни. Драматические изменения, вызванные массовым вымиранием, позволили птицам очень измениться и занять разные ниши в экосистеме, сообщает Университет Мичигана (США). Исследование опубликовано в Science Advances.

Удар астероида в районе полуострова Юкатан привел между меловым и палеогеновым периодами к вымиранию, уничтожившему порядка 76% всего животного мира на Земле. Это колоссальное вымирание создало вакуум, который быстро заполнился жизнью. Выжившие динозавры эволюционно изменились, став 10 000 видами птиц, которые мы видим сегодня.

Когда животное изменяется в ходе эволюции, происходят изменения в последовательности его ДНК. Основной строительный элемент ДНК — нуклеотиды — состоит из четырех различных оснований, обозначаемых буквами A, C, G и T.

Компьютерный анализ огромного количества современных птиц позволил выявить изменения в составе генома, произошедшие после массового вымирания. Исследователи сосредоточили свои усилия на изучении периода непосредственно после удара астероида и обнаружили, что массовое вымирание вызвало несколько значительных изменений в геноме птиц уже через 3-5 миллионов лет.

Эти изменения касались размера взрослых птиц, их метаболизма и развития птенцов. Например, птицы стали значительно меньшими по размеру, а также произошел сдвиг в сторону более слабых птенцов, рождающихся без оперения и требующих интенсивного ухода родителей. Существуют виды птиц, которые не нуждаются в таком уходе, например, утята и цыплята, и есть свидетельства того, что это свойство было характерно для динозавров.

Массовые вымирания могут драматически влиять на мир, изменяя целые экосистемы и взаимоотношения между организмами. Это исследование указывает на то, что изменения глубже, чем считалось, а вымирание, уничтожившее гигантских динозавров, было одним из самых значимых биологических событий в истории нашей планеты.