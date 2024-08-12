Что будет, если в атомную электростанцию прилетит ракета

То и дело в СМИ появляется информация об опасности, в которой находится планета из-за обстрелов Запорожской атомной электростанции со стороны ВСУ. По этой причине рядовые граждане справедливо интересуются – что будет, если в АЭС прилетит ракета? В эпоху развития терроризма ситуация, аналогичная той, которая возникла на Украине, может повториться чуть ли не в любой точке мира...

Надёжная защита?

Чтобы АЭС не превратилась в огромную атомную бомбу, на ней предусмотрена серьезнейшая степень защиты. Каждый энергоблок оборудован крепкой оболочкой из железобетонной конструкции, толщиной приблизительно два метра. В строительстве использовался особо прочный тип бетона Он значительно превосходит по прочности обычный строительный бетон и обладает способностью выдерживать как чрезвычайно высокие, так и низкие температуры. Благодаря этому, бетонная защита надежно охраняет реактор от различных природных и искусственных угроз.

Специалист по ядерной энергетике Алексей Анпилогов, президент фонда «Основание», уверяет, что оболочка энергоблоков способна выдержать падение самого крупного пассажирского самолёта Boeing-747 с полным запасом топлива.

Кроме того, все атомные станции оборудованы различными активными системами безопасности. В случае опасности они отключают реактор, что снижает риск возникновения серьёзных аварий.

Чтобы поразить АЭС нужно целенаправленно совершить несколько прямых попаданий особыми бетонобойными ракетами. Это может привести к масштабным разрушениям и пожарам, которые затруднят ликвидацию последствий.

Последствия

При этом на каждой станции есть куда более опасный и уязвимый объект – это охладительные бассейны. Для того чтобы нанести урон окружающей среде выбросами радиоактивных веществ, достаточно повредить в таком бассейне охлаждающее оборудование (наверняка при попадании ракеты оно и пострадает). Вещества цезий-137, стронций-90 и йод-131 крайне опасны для здоровья людей и животных. Если они окажутся в водоёмах и почве, то внушительные площади станут необитаемыми на долгие годы или же десятилетия. Примечательно, что даже низкие дозы радиации повышают вероятность развития рака, генетических мутаций и других хронических заболеваний у людей.