Приметы и поверья на 13 августа: что нельзя делать в Евдокимов день

13 августа по народному календарю отмечают Евдокимов день. В этот период на Руси молодежь устраивала гулянья и развлечения, чтобы потом две недели Успенского поста провести в воздержании от подобных радостей. Также в Евдокимов день проводили особый ритуал – заговаривали борону, чтобы она не ломалась во время работы в поле. Православные в этот день вспоминают праведного Евдокима Каппадокиянина.

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На Руси 13 августа начинали сбор репы в огороде, а также продолжали делать запасы других овощей и ягод. Репа была основным продуктом на столе наших предков и заменяла картофель. Ее употребляли в различных видах: запекали, варили и парили. В Евдокимов день полагалось хорошо поесть, чтобы две недели поста даже не думать о еде. Поэтому столы ломились от яств.

13 августа не стоит заниматься домашними делами. Считалось, что домового не следует тревожить. Лучше посвятить этот день встрече с близкими и родными. Следует также избегать конфликтов и ссор, чтобы не рассориться на века. Еще одна примета призывает в Евдокимов день не хвастаться своими успехами и удачами, иначе можно вызвать зависть окружающих. Не стоит принимать подарки от незнакомых людей, а также подбирать с пола чужие деньги.

Согласно приметам, если в этот день ужи выползают погреться на дороге – быть дождю. Кошка чешет спину – к ненастной погоде. Белый густой туман – к хорошему урожаю грибов. Тихая ночь без ветра после хорошего дня – хорошая погода простоит еще какое-то время.