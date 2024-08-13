Зачем кошки топчут лапами своего хозяина
Кошки топчут лапами своего человека или одеяло, которым пользуется хозяин. Почему они так делают?
Вспоминают детство
Издание «The nest», ссылаясь на учёных, пишет, что кошки как будто возвращаются в детство, когда устраиваются на мягкую поверхность и начинают её разглаживать передними лапами. Эти действия котов зоологи называют «молочным шагом». Данный «шаг» ранее помогал котятам стимулировать выделение молока из материнской груди. Этот ритуал напоминает им о прошлом и помогает успокоиться. Даже взрослые кошки иногда причмокивают, топчась на постели.
Авторы издания «Kagouletheband» считают, что если кошка «месит» лапами своего хозяина, то это говорит о том, что питомец воспринимает человека как мать. Кошки становятся более спокойными рядом с «родным» существом.
Метят место
По информации портала Life.ru, на подушечках лап котов есть железы, при помощи которых они метят свою территорию и даже живые объекты. Кошка показывает потенциальным конкурентам, что какое-то место или человек является их собственностью и претендовать на него нельзя.
Инстинкты
Еconet.ru пишет, что кошки топчут лапами подстилку из-за своих инстинктов. Раньше, когда родственники домашних животных из семейства кошачьих обитали только в дикой природе, чтобы устроить лежбище, им нужно было приминать высокую траву. Животные делали это ради собственной безопасности и комфорта. Современные кошки унаследовали данную привычку.