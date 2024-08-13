Почему гормон счастья не делает людей счастливыми

Так называемый гормон счастья — серотонин — оказался более сложным и многогранным нейромедиатором, чем считалось ранее. Новое исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, развенчивает классический миф о том, что это вещество делает человека счастливым.

Эксперимент с неожиданными результатами

В исследовании приняли участие 50 человек, которых случайным образом разделили на две группы. Одной перед выполнением различных заданий на память, обучение и эмоциональную реакцию давали препарат, повышающий уровень серотонина в организме. Другой — плацебо.

Что показали результаты

Как оказалось, участники, принимавшие препарат повышающий уровень серотонина, демонстрировали более спокойную реакцию на негативные события, например, проигрыш в игре. Они лучше контролировали свои эмоции и не так сильно расстраивались из-за неудач. При этом положительные эмоции, вызванные, например, выигрышем, не усиливались под воздействием серотонина.

Новый взгляд на серотонин

Эти результаты позволяют по-новому взглянуть на роль серотонина в нашей жизни. Если раньше его считали главным «гормоном счастья», то теперь становится ясно, что его функции в организме несколько иные. Серотонин, скорее, помогает нам справляться с негативными эмоциями и стрессом, чем усиливает положительные.

Кроме того, как было выяснено в ходе эксперимента, повышенный уровень серотонина также способствовал улучшению различных видов памяти.