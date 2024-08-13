«Свальный грех»: какие секты на Руси практиковали групповой секс

В истории России действовало более 1000 разных сект, в которые входили миллионы людей. Одни из них, например, Свидетели Иеговы, хорошо известны всем. О других культах в широких массах не знают почти ничего. Иногда мы слышим жуткие истории о разных ритуалах и оргиях среди сектантов. Так было и раньше — некоторые секты наводили на современников страх своими обрядами столетия назад.

Язычники

В старые времена, не меньше кровавых обрядов людей пугали ритуалы, попирающие нормы христианской морали. В языческий период их было немало. Все хорошо знают о празднике Ивана Купала, когда парни и девушки водили хороводы, прыгали через костер и обнаженные купались в реках и озерах. При этом царила атмосфера «свободной любви», когда молодежь выбирала партнера для секса, не подразумевающего серьезные отношения.

Многие исследователи уверены, что имели место и групповые сексуальные связи. Некоторые из них сохранились и после введения христианства. Средневековый итальянский путешественник Лактанций Рокколини, посетивший Русь в 16 веке, описал обряд «гаски», популярный среди молодежи.

Парни и девушки устраивали на дому посиделки с песнями и плясками. В финале задували лучину и занимались сексом вслепую, с тем, кто подвернется под руку. Скорее всего, подобные обычаи были отголосками языческого культа плодородия. Язычество, формально искорененное, на самом деле столетия существовало рядом с христианством и ничего с этим нельзя было сделать.

Капитоновцы

Считается, что капитоновцы стали первой старообрядческой сектой. Ее основание приписывают Капитону Даниловскому — «лесному старцу», известному своими апокалиптическими пророчествами. Капитон предсказывал скорый приход Антихриста и считал патриарха-реформатора Никона его подручным.

Секта появилась в начале 17 века и сначала распространилась в Вологодской, Костромской, Ярославской и Владимирской губерниях. К концу столетия она захватила практически всю Центральную Россию. В 1666 году старец Капитон умер, но секта продолжила существование. Она трансформировалась, слилась с другими течениями раскольников.

Капитоновцев обвиняли в том, что они соблазняли девушек и подростков, заманивая их в пустынные места. Там жертвы подвергались «осквернению блудом». В архивах найдет донос за 1672 год, в котором рассказывались подробности сексуальных оргий. По словам анонимного автора, капитоновцы собирались по 10-40 человек в избе и устраивали богослужение. После этого они устраивали сексуальные оргии.

«А по вечерам, как огонь погасят, творят блуд. А про тот блуд разговаривают: хто де блуд и сотворит и в том греха нет».

Хлысты

В том же 17 столетии появилась и секта хлыстов. В нее входили крестьяне, называвшие себя «людьми божьими» или «христововерами». Хлыстами их называли за обряд самобичевания, который они практиковали в целях «усмирения плоти». Основателем секты принято считать Данила Филиппова — крестьянина Костромской губернии.

Филиппов утверждал, что в 1645 году в него вселился господь Саваоф. Через избранника божьего люди получили 12 новых заповедей. Секта хлыстов была разбита на филиалы, называвшиеся «кораблями». Во главе каждого стоял «кормчий», которого звали Христом. Супругу лидера при этом называли «матушкой» или даже «богородицей». Хлысты не признавали церковный брак и практиковали «духовное сожительство», часто без обязательств.

Согласно вере хлыстов, Бог мог возродиться в теле любого человека. Но для этого тот должен вести аскетический образ жизни и подвергать себя самобичеванию. Собираясь для своих служений, сектанты пели, плясали и истязали себя. При этом нередко массовый религиозный экстаз собравшихся переходил в «свальный грех». Это считалось нормой, так как было послано свыше.

Родившиеся в результате таких оргий дети считались дарованными Богом, а их матерей называли «богородицами». Считается, что выходцем из секты хлыстов был фаворит семьи последнего императора России Николая II Григорий Распутин. Он говорил, что очиститься от греха можно, только познав его. Совместные походы мужчин и женщин в баню, организуемые «старцем», были похожи на оргии хлыстов.

Федосеевцы

Еще одной сектой, которую породил в 17 веке церковный раскол, стали федосеевцы. Их лидером был новгородец Феодосий Васильев. Важными особенностями этой секты было отречение от всего мирского, в том числе безбрачие. Но при этом федосеевцы призывали грешить, чтобы была причина покаяться. Их доктрина была простой: «Не согрешишь — не покаешься, не покаешься — не спасешься».

Как и хлысты, последователи Феодосия собирались в уединенных местах для своих молитв. После песнопений они устраивали групповой секс без ограничений. В этом отношении они были очень похожи на хлыстов, но было и важное отличие. Если в результате таких беспорядочных связей у женщины рождался ребенок, ее вместе с ним изгоняли из общины.