Почему на планете растет число полярных сияний

В последнее время жители России стали чаще наблюдать такое явление, как полярное сияние.

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"В этом нет ничего удивительного, все вписывается в обычные природные процессы, - сказал "РГ" кандидат физико-математических наук из Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн РАН Владимир Кошелевский. - Напомню, что причина полярного сияния - магнитные бури, которые возникают в нашей магнитосфере из-за вспышек на Солнце. Мы сейчас находимся на пике очередного цикла солнечной активности. Вспышки происходят чаще и они более сильные, отсюда и максимальная магнитная активность, а как следствие - увеличение числа полярных сияний".

Сейчас наблюдается 25-й цикл солнечной активности, 11 мая она достигла экстремального уровня мощности, который зафиксировали впервые с августа 2005 года. В настоящий момент активность Солнца продолжается.

По словам Кошелевского, интенсивные северные сияния, которые мы наблюдаем сейчас, продолжатся еще 2-3 года, потом по мере снижения солнечной активности пойдут на спад, а через 7-8 лет практически исчезнут.