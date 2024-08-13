На Канарах найден возможный прототип Атлантиды

Исследователи из Испании обнаружили затонувшие острова, некоторые из которых все еще имеют неповрежденные пляжи.

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«Это может быть истоком легенды об Атлантиде. Когда-то это были острова, которые погрузились и продолжают погружаться, как и гласит легенда об Атлантиде», — сказал Live Science Луис Сомоса, геолог Испанского института геологии и горного дела, руководитель проекта по изучению вулканической активности у Канарских островов.

Команда нашла острова на подводной горе, которая содержит три ныне неактивных вулкана и имеет диаметр около 50 километров. Ее основание находится приблизительно в 2,3 км ниже поверхности океана. Ученые дали новой подводной горе название Монте Лос Атлантес (Гора Атлантов) в честь легендарной цивилизации Платона, утопленной богами из-за аморальности ее жителей.

Ученые обнаружили Монте Лос Атлантес, исследуя морское дно у побережья Лансароте, самого восточного из Канарских островов, с помощью дистанционно управляемого аппарата на глубинах от 100 до 2500 м. Монте Лос Атлантес в эпоху эоцена (56-34 миллиона лет назад) состоял из серии островов. После того, как вулканы перестали извергаться, лава затвердела, стала плотнее, что привело к погружению островов в океан.

«Мы идентифицировали пляжи, утесы и песчаные дюны на плоской вершине подводной горы. Песок, покрывающий сейчас вулканическую породу, был отложен во время активного затопления островов», — рассказывает Сомоса.

Некоторые из пляжей находятся всего 60 м ниже поверхности океана. Во время последнего ледникового периода (26,5—19 тыс. лет назад), когда уровень моря был значительно ниже нынешнего, неактивные вулканы снова становились островами.