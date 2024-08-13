«Катастрофа Неделина»: почему так называется самая страшная ракетная авария в СССР

«Катастрофой Неделина» на Западе окрестили аварию, произошедшую. на Байконуре 24 октября 1960 года. Тогда в результате испытания баллистической ракеты Р-16 погибло по меньшей мере 70 человек. Не избежал печальной участи и сам командующий РВСН Митрофан Неделин.

Гонка вооружений

Задача быть первыми и лучшими в плане вооружения тогда стояла перед двумя сверхдержавами — США и СССР. В свете этого в Союзе еще в конце 1956 года и было принято правительственное решение «О создании межконтинентальной баллистической ракеты Р-16». Испытывать изобретение планировали только в 1961 году, но из-за Берлинского кризиса запуск еще не до конца доработанной ракеты перенесли на год раньше. Это и стало причиной катастрофы.

ЧП при подготовке

Руководителем испытаний был назначен заместитель министра обороны СССР, главком РВСН, Главный маршал артиллерии М. И. Неделин. Техническую поддержку обеспечивал Главный конструктор ОКБ-586 М.К. Янгель. Как раз с технической частью и возникли проблемы еще в процессе подготовки: произошел подрыв пиромембраны топливной магистрали. В экстренном порядке неисправность устранили. Пуск решили не откладывать, так как по регламенту ракета не могла находиться на старте больше суток.

Катастрофа

Была объявлена 30-минутная готовность к запуску. Но тут из-за короткого замыкания сработал один из двигателей второй ступени, повредивший топливные баки первой ступени. В результате произошло возгорание ракетного топлива и взрыв. Погибли все, кто находился на стартовой площадке рядом с ракетой. В том числе и Неделин. Так как информация была засекречена, подробности о жертвах нам неизвестны. По разным подсчетам, погибших могло быть от 78 до 126 человек. Количество раненых исчислялось десятками.

Утечка сведений

Всем свидетелям, родным и близким было настоятельно рекомендовано молчать о катастрофе. Но скрыть смерть замминистра обороны не представлялось возможным. Поэтому была придумана версия о его гибели в авиакатастрофе. Впрочем, несмотря на принятые меры, информация о трагедии все же просочилась в западную прессу: уже 8 декабря итальянская газета Continentale сообщила о гибели Неделина и еще ста человек во время неудачных испытаний ракеты. В 1965 году более подробную версию событий опубликовала британская газета The Guardian