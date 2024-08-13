Археологи обнаружили остатки римской тюрьмы в Греции

"Ужасную" римскую тюрьму раскопали в Греции
В Греции при проведении раскопок на территории древнего города Коринфа группа археологов обнаружила остатки римской тюрьмы. Подобные находки встречаются крайне редко.
Тюрьма была обнаружена среди руин древнего города Коринф, и это одна из немногих известных нам тюрем римского мира, сообщает Live Science. По оценкам экспертов, она функционировала около 1600 лет назад.
В тот период времени Коринф находился под властью римлян, многие его жители тогда приняли христианство. Интересно, что впервые остатки тюрьмы были раскопаны еще в 1901 году, но затем про них надолго забыли.
Однако сохранились записи с места раскопок 1901 года, которыми исследователи руководствовались в наши дни. Одним из наиболее важных открытий названо обнаружение надписей, которые оставили на полу заключенные.
В основном, это были мольбы о спасении и проклятия в адрес тюремщиков, написанные на греческом языке. Например, одну из надписей эксперты перевели так:
"Пусть восторжествует судьба тех, кто страдает в этом беззаконном месте. Господи, не прояви милосердия к тому, кто бросил нас сюда".
В восточной части тюрьмы были обнаружены фрагменты кувшинов и ламп. Археологи считают, что артефакты также связаны с заключенными, которых тюремщики обеспечивали водой и небольшим количеством света. В одной из тюремных камер были найдены остатки туалета, который мог использоваться как заключенными, так и охранниками.
"Условия для заключенных были ужасными, - считает археолог Мэтью Ларсен из Копенгагенского университета. - Судя по текстам, которые писали заключенные, создается ощущение, что они находились в очень темном месте, что их никто не хотел слушать". Одна из надписей предполагает, что группа заключенных провела в тюрьме целую зиму. Они просили Бога отплатить тому, кто "бросил нас сюда и заставил нас провести зиму". "Вероятно, это было невероятно холодное место зимой", - констатирует Ларсен.