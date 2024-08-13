Археологи обнаружили остатки римской тюрьмы в Греции

В Греции при проведении раскопок на территории древнего города Коринфа группа археологов обнаружила остатки римской тюрьмы. Подобные находки встречаются крайне редко.

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Тюрьма была обнаружена среди руин древнего города Коринф, и это одна из немногих известных нам тюрем римского мира, сообщает Live Science. По оценкам экспертов, она функционировала около 1600 лет назад.

В тот период времени Коринф находился под властью римлян, многие его жители тогда приняли христианство. Интересно, что впервые остатки тюрьмы были раскопаны еще в 1901 году, но затем про них надолго забыли.

Однако сохранились записи с места раскопок 1901 года, которыми исследователи руководствовались в наши дни. Одним из наиболее важных открытий названо обнаружение надписей, которые оставили на полу заключенные.

В основном, это были мольбы о спасении и проклятия в адрес тюремщиков, написанные на греческом языке. Например, одну из надписей эксперты перевели так:

"Пусть восторжествует судьба тех, кто страдает в этом беззаконном месте. Господи, не прояви милосердия к тому, кто бросил нас сюда".

В восточной части тюрьмы были обнаружены фрагменты кувшинов и ламп. Археологи считают, что артефакты также связаны с заключенными, которых тюремщики обеспечивали водой и небольшим количеством света. В одной из тюремных камер были найдены остатки туалета, который мог использоваться как заключенными, так и охранниками.