Женщина устроила погром в кафе из-за спора об СВО

Жительница Татарстана во время отдыха в селе Дивноморском Краснодарского края поспорила с семейной парой об СВО и разбила аквариум, пишет Telegram-канал Baza. Всех участников конфликта забрали в полицейский участок.

Женщина была в кафе, когда познакомилась с семейной парой. Она узнала, что супруги приехали из Донецкой Народной Республики, и обвинила их в отдыхе, пока ее муж находится в зоне СВО. После она набросилась с кулаками на людей.

Очевидцы добавили, что, как только всех разняли, 42-летняя жительница Татарстана бросила в семейную пару бутылку, но промахнулась. Тара прилетела в большой аквариум и разбила его. К месту прибыли правоохранители и увезли всех участников конфликта в участок. Ущерб за случившееся придется возместить.

Другой скандал произошел в Новороссийске. В одном из местных супермаркетов избили лидера группы «Коррозия металла» Сергея Паука Троицкого. Продавщице показалось, что артист предоставил на кассе фальшивую купюру номиналом 500 рублей. Охранники начали душить музыканта. Исполнитель признался, что спасти его смогли только полицейские. Заявление на своих обидчиков он писать отказался.