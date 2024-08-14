В Суздале нашли дружинника времен Ярослава Мудрого

Уникальное погребение воина-всадника обнаружили археологи во время раскопок древнерусского могильника Гнездилово во Владимирской области. Рядом с останками молодого мужчины лежали боевой топор, удила, подпружная пряжка и пара стремян. Это очень редкая находка, за 170 лет изучения Северо-Восточной Руси нашли лишь 15 подобных погребений.

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- Погребение со всадническим снаряжением, открытое в 2024 году, - одно из двух захоронений такого рода в землях Северо-Восточной Руси, документированных по современным стандартам, - рассказал директор Института археологии РАН, вице-президент РАН Николай Макаров. - Редкость подобных погребений в древнерусских могильниках связана как с общим архетипом славянского языческого обряда, для которого не характерно присутствие в захоронениях оружия, так и с быстрой христианизацией древнерусской элиты, значительная часть которой уже в XI веке отказалась от помещения в могилы каких-либо предметов, символизировавших социальный статус умершего. Раскопки в Гнездилове дают уникальную возможность во всей полноте восстановить погребальный обряд русской дружины эпохи Ярослава Мудрого и его наследников и общий облик воинской культуры этой эпохи.

Этот памятник был открыт в 1851 году А.С. Уваровым, но сегодня на поверхности земли не сохранилось никаких следов курганных насыпей. Найти могильник удалось лишь в 2019 году благодаря использованию новых технологий и методов геофизики.

По словам академика Макарова, находки из Гнездилова по-новому открывают историческое место Суздаля и Суздальского Ополья как одного из центров концентрации военной элиты и формирования воинской культуры Северо-Восточной Руси. Они вносят в общую панораму наследия Суздальской земли яркие, ранее неизвестные памятники, отражающие исторические события, приобретающие особую ценность в год празднования 1000-летия Суздаля.