Как Сталин редактировал сообщение об испытании первой советской ядерной бомбы

29 августа 1949 года на учебном полигоне N 2 Минобороны в Семипалатинской области Казахской ССР произошло успешное испытание атомной бомбы РДС-1. Ценой невероятного напряжения ресурсов всей страны, в условиях послевоенной разрухи советским ученым удалось невозможное - добиться ядерного паритета с США всего за четыре года.

© Академик Ю.Б. Харитон и атомная бомба РДС-1. Саров, 1992 год

Испытание советской атомной бомбы проводилось в режиме строжайшей секретности. Несмотря на это, уже через несколько недель западные лидеры узнали о том, что в СССР произошел "атомный взрыв", и поспешили известить собственных граждан. По "случайному совпадению" - как раз в то время, когда в Нью-Йорке заседала очередная Генеральная ассамблея ООН.

23 сентября 1949 года президент США Гарри Трумэн информировал о случившемся свой кабинет и представителей печати. В тот же день с аналогичными заявлениями выступили премьер-министры Великобритании и Канады, и новость "об атомном взрыве в СССР" разлетелась по мировым информагентствам.

За лавиной радиосообщений и публикаций в прессе пристально следили в Кремле. Небывалая шумиха в западных средствах массовой информации вынудила советское руководство впервые с запуска атомного проекта приподнять завесу секретности. Сообщение ТАСС, подготовленное при прямом участии И.В. Сталина, опровергало антисоциалистические слухи об атомном взрыве. В то же время оно открыто информировало советских граждан, что СССР владеет ядерным оружием, хоть и не собирается потрясать им для устрашения.

Проект сообщения ТАСС с правками И.В. Сталина

23 сентября президент США Трумэн объявил о том, что, по данным правительства США, в одну из последних недель в СССР произошел атомный взрыв. Одновременно аналогичное заявление было сделано английским и канадским правительствами.

© Президент Трумэн объявляет об успешном испытании атомной бомбы в СССР. The Sun. 24 сентября 1949 года

В этих заявлениях было также сказано, что в связи с этим фактом подчеркивается необходимость установления эффективного международного контроля над атомной энергией (абзац зачеркнут. - Авт.).

Вслед за опубликованием этих заявлений в американской, английской и канадской печати, а также в печати других стран появились многочисленные высказывания, сеющие тревогу в широких общественных кругах.

В связи с этим ТАСС уполномочен заявить следующее.

В Советском Союзе, как известно, ведутся строительные работы больших масштабов - строительство шахт, каналов, дорог, которые вызывают необходимость больших взрывных работ с применением новейших технических средств. Поскольку эти взрывные работы происходили и происходят в разных районах страны, то возможно, что это могло привлечь к себе внимание за пределами Советского Союза.

Что же касается производства и использования атомной энергии, то ТАСС считает необходимым подчеркнуть, что позиция Советского Правительства в этом вопросе давно определилась, является последовательной и неизменной. ТАСС при этом может напомнить следующие известные заявления Советского Правительства.

17 сентября 1946 года Глава Советского Правительства И.В. Сталин дал следующий ответ на вопрос корреспондента "Санди Таймс" Александра Верта:

"Вопрос. Считаете ли Вы, что фактически монопольное владение США атомной бомбой является одной из главных угроз миру?

Ответ. Я не считаю атомную бомбу такой серьезной силой, какой склонны ее считать некоторые политические деятели. Атомные бомбы предназначены для устрашения слабонервных, но они не могут решать судьбу войны, так как для этого совершенно недостаточно атомных бомб. Конечно, монопольное владение секретом атомной бомбы создает угрозу, но против этого существуют, по крайней мере, два средства: а) монопольное владение атомной бомбой не может продолжаться долго; б) применение атомной бомбы будет запрещено".

Известно также, что 6 ноября 1947 года министр иностранных дел СССР В.М. Молотов сделал заявление относительно секрета атомной бомбы, что "этого секрета давно уже не существует".

Следует также напомнить тем, кто сейчас обеспокоен последствиями ликвидации монопольного владения атомной бомбой, ответ И.В. Сталина президенту агентства Юнайтед Пресс, опубликованный еще 23 октября 1946 года:

"Вопрос. Как, по Вашему мнению, можно лучше всего контролировать атомную энергию? Должен ли этот контроль создаваться на международной основе, и в какой степени должны державы жертвовать своим суверенитетом в интересах становления эффективного контроля?

Ответ. Нужен строгий международный контроль".

С 1946 года Советское Правительство неизменно настаивало на безусловном запрещении атомного оружия и на установлении в этих целях строгого международного контроля. Такое же предложение Советское Правительство внесло 23 сентября сего года на происходящей в Нью-Йорке Генеральной ассамблее.

Из всего сказанного должно быть ясно, что тревога и шумиха, поднятые в иностранной печати в связи с упомянутыми заявлениями трех правительств, не имеют под собой основания. Позиция Советского Правительства в вопросе об атомной энергии является определенной, последовательной и неизменной (последнее предложение зачеркнуто. - Авт.).

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РГАНИ. Ф. 3. Оп. 47. Д. 16. Л. 157-159