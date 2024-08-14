Чем закончились самые знаменитые эпидемии в истории человечества

История учит нас: даже самая страшная эпидемия когда-нибудь заканчивается. И это, с учетом особенностей сегодняшнего дня, не может не радовать. А вот как именно заканчиваются эпидемии? Чем? И, главное, почему? Давайте изучим исторический опыт.

Юстинианова чума: выжившие получили иммунитет

Три самых смертельных пандемии в истории человечества были вызваны одной и той же бактерией — чумной бациллой Yersinia pestis.

Первая из них — и первая пандемия в человеческой истории — разразилась в Константинополе, столице Византийской империи, в 541 г. до н. э. Ее принесли из Египта через Средиземное море, с данью, которую завоеванный Египет платил зерном византийскому императору Юстиниану. Вместе с зерном в Константинополь прибыли и крысы, которые распространили зараженных блох по всему городу.

Чума вихрем разнеслась по Европе, Азии и Северной Африке, убив от 30 до 50 миллионов человек — почти половину населения цивилизованного мира.

«Люди не знали, как лечиться, и старались лишь избегать зараженных», — говорит историк Томас Мокайтис из университета ДеПол.

Эпидемия кончилась, лишь когда заражать стало больше некого: все, кто не умер, переболели в той или иной форме, получив иммунитет.

Черная смерть — изобретение карантина

Чума вернулась в Европу 800 лет спустя. Эпидемия «черной смерти», разразившаяся в 1347 году, за год унесла около 200 миллионов жизней.

Именно тогда, в XIV веке, европейцы впервые отчетливо поняли, что причиной заражения становится контакт с зараженным, и стали принимать последовательные меры, чтобы избегать таких контактов.

Первыми стали власти порта Рагуза, находившегося под контролем Венеции: они стали оставлять вновь прибывшие корабли на рейде сначала на 30, а потом и на сорок дней. Все это время никто не имел права сходить с корабля на берег. Только если за обозначенный срок никто на борту не заболевал, корабль мог прийти в порт, а матросы — отправиться в город.

Опыт оказался удачным: заражения в городе прекратились. От итальянского наименования цифры 40 — «карантино» — и пошло слово «карантин», которое быстро распространилось, вместе с соответствующей практикой, по всей Европе.

Великая лондонская чума — изоляция заболевших

Лондону не было дано передышки после «черной смерти». За 300 лет с 1348 по 1665 год британской столице было зафиксировано около 40 вспышек чумы — чаще, чем раз в десятилетие. В каждую из эпидемий в британской столице гибло около 20% населения.

В начале XVI века в Британии впервые вышел закон об изоляции заболевших. Дома больных отмечали тюком сена, привязанным к шесту или коновязи у входа. Тот, у кого в семье были заболевшие, должен был выходить на улицу с палкой, выкрашенной в белый цвет. Кошек и собак массово убивали, поскольку считалось, что они являются переносчиками чумы.

Великая лондонская чума 1665 года стала последней и самой сильной вспышкой болезни, она унесла 100 000 жизней лондонцев за 7 месяцев. Для борьбы с болезнью все публичные мероприятия в городе были отменены. Заболевших силой заколачивали в их домах, отмечая двери красными крестами и надписью: «Боже, помилуй нас!» Мертвых сваливали на телеги и закапывали в общих рвах. Эти жестокие меры, однако, позволили покончить с чумой навсегда.

Черная оспа — первые прививки

Черная оспа была исконной «обитательницей» Старого Света, убивая трех из десяти заболевших и оставляя прочим на память уродливые шрамы. Но число смертей в Европе показалось пустяком по сравнению с Новым светом.

Когда оспа пришла в Америку вместе с первыми путешественниками в XV веке и начала выкашивать десятками миллионов туземное население Америки, не имевшее естественного иммунитета к болезни.

«За столетие от оспы погибло от 90 до 95% туземного населения нынешних территорий США и Мексики, — рассказывает Мокайтис. — До прибытия конкистадоров в Мексике насчитывалось 11 миллионов жителей, через несколько десятилетий их остался один миллион».

Лишь в конце XVIII века с черной оспой удалось покончить. Спасением стала первая в истории человечества вакцина. Британский врач Эдвард Дженнер обнаружил, что доярки нечувствительны к черной оспы. Как оказалось, практически все они переболели коровьей оспой, не опасной для человека, после чего обретали иммунитет к «человеческой версии» болезни.

Дженнер провел эксперимент: он заразил 9-летнего сына своего садовника коровьей оспой, а затем подверг его воздействию бактерий черной оспы. Мальчик не заболел. Тогда Дженнер начал массово применять этот метод.

«Финальным итогом этой практики может стать полное уничтожение черной оспы», — писал он, и был в этом прав.

Через два столетия, в 1980 году, Всемирная организация здравоохранения заявила, что оспа полностью стерта с лица Земли.

Холера: победа гигиенистов

В начале — середине XIX века холера убивала в Британии десятки тысяч человек ежегодно. Медицина той поры утверждала, что болезнь распространяется через «миазмы», содержащиеся в дурном воздухе.

Но британский врач Джон Сону заподозрил, что тяжелая болезнь, убивавшая людей за несколько дней после проявления первых симптомов, прячется не в воздухе, а в питьевой воде Лондона. Он изучал записи в госпиталях и моргах, изучая места вспышек. Он создал географическую карту смертей от холеры за 10 дней и нашел кластер, где умерло около 500 человек, вокруг колодца на Брод стрит, популярного в городе источника питьевой воды.

«Получив эти данные я заподозрил, что в самой популярной водопроводной колонке Лондона вода заражена холерными бактериями», — написал Сноу.

Он убедил городские власти закрыть колонку на Брод стрит — и заражения прекратились. Это достижение не уничтожило холеру мгновенно — но стало первым шагом к пониманию ее причин и борьбе с болезнью средствами гигиены и очищения питьевой воды. Сегодня холера уничтожена в развитых странах, но в странах третьего мира ее вспышки случаются регулярно и связаны именно с качеством питьевой воды.