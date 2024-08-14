Названы самые важные пророчества святых о России

Россия фигурирует во многих предсказаниях, в том числе не только у иностранных святых и пророков, но и у отечественных. Священнослужители рассказали о пути России, ее тяжбах и месте человека в истории страны.

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Так, Серафим Саровский говорил, что настанет время, когда Русь станет неделимой с другими своими территориями. Однако, перед тем как наше государство вновь станет могущественным, ему нужно будет пройти через множество трудностей.

— Восторжествует и взойдет Царствие Всероссийское, и перед ним станут трепетать все иные народы, — рассказывал Саровский.

При этом русский народ отвернется от Бога, из-за чего потом будет сильно страдать. Об этом предупредил преподобный Серафим Вырицкий.

— Настанет миг, когда не гонениями, но деньгами и мирскими прелестями людей станут отвращать от Господа. И тогда сгинет еще больше душ, чем когда-либо прежде, — говорил святой.

Несмотря на вставшие перед Россией испытания, она будет спасена. Иеромонах Аристоклий заявил, что через суд Божий пройдут все без исключения и начнется это с нашей страны, передает агентство «Кулик».

Священник Иоанн Кронштадтский, который стал известен благодаря своим предсказаниям, еще задолго до революции 1917 года увидел множество испытаний для России. Особенно много трудностей на долю русского народа священнослужитель предсказал на 2024 год.