Какие праздники отмечают 15 августа

«МИР 24» рассказывает о знаменательных датах, которые отмечаются в этот день в России, других странах СНГ и мире.

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День археолога в России, Беларуси и Казахстане

Этот день отмечают все, кто связан с раскопками и экспедициями. Российские археологи пытаются выявить как можно больше древних памятников и сохранить уникальную историю страны.

Необычные и ценные археологические находки:

Терракотовая армия. Личная охрана в гробнице императора Циня Шихуанди состояла из восьми тысяч глиняных солдат. Сделаны они совсем не по-китайски: каждый воин оригинален, со своим выражением лица.

Деринкую. Это огромный подземный город в турецком регионе Каппадокия, способный вместить до 20 тысяч жителей.

Антикитерский механизм. Некоторые ученые называют его первым компьютером. Его нашли в начале XX века, и понадобилось 70 лет, чтобы разобраться, для чего он нужен. Оказалось, что это астрономические часы, по которым древние греки могли точно отсчитывать время суток.

Черный саркофаг в Александрии. Он был сделан из черного гранита, а его возраст оценивался в 2000 лет. Самое интересное, что он имел гигантские размеры и можно было подумать, что внутри лежит огромный монстр.

Первые изображения собак. Возраст наскальных рисунков, найденных в горах на северо-западе Саудовской Аравии, ученые оценивают в восемь тыс. лет. На них изображены 349 собак: одни охотятся на газелей и горных козлов, другие – идут на поводках, привязанных к талиям хозяев.

День сладких огурцов

Кто и когда придумал шуточный праздник, доподлинно не известно. Зато есть несколько интересных блюд, главным ингредиентом которых является огурец. Например: битые огурцы по-китайски, оладья из огурцов, огуречные роллы и макароны, холодный огуречный суп и даже кексы из огурцов. Каждый любитель зеленых овощей сможет найти для себя что-то свое.

Также 15 августа отмечается День Республики Тыва и День авиастроителя в России.

События 15 августа:

В 1992 году в Азербайджане введена новая валюта – манат.

В 1835 году был получен патент на стиральную машину с вращающимся барабаном.

В 1877 году американский изобретатель Томас Эдисон в письме президенту телеграфной компании Питтсбурга предложил в качестве приветствия при общении по телефону использовать слово «Алло».

В 1848 году было запатентовано зубоврачебное кресло.

Кто родился 15 августа:

Первый французский император Наполеон Бонапарт (1769-1821).

Шотландский прозаик, поэт и историк Вальтер Скотт (1771-1832).