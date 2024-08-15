Найденная в супермаркете записка разбила сердца пользователей сети

Пользователь Reddit с ником taiger4791 рассказал, что обнаружил в супермаркете листок бумаги со списком продуктов. Найденная записка вызвала бурные обсуждения в сети: комментаторы признались, что она разбила им сердце.

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В записке указаны три продукта: булочки для хот-догов, соус чили и печеная фасоль. При этом все они написаны с ошибками. Автор поста уточнил, что наткнулся на список продуктов в супермаркете Walmart, где он работает.

Многие пользователи предположили, что автор списка может быть болен.

«Когда состояние моей мамы, больной деменцией, стало хуже, она забыла, как правильно писать слова, и я видела много подобных записок. Это одна из тех вещей, которые я никогда не забуду», «Это очень похоже на почерк моей бабушки с деменцией», «Эта записка разбивает мне сердце», — написали они.

По мнению некоторых комментаторов, автор записки мог специально допустить ошибки, чтобы разыграть того, кто будет покупать продукты в магазине.

«Иногда я пишу так же, когда жена просит меня составить список покупок, и ей приходится звонить мне, чтобы выяснить, что именно я написал», — отметил один из них.

Ранее пользовательница Reddit показала неожиданную находку, на которую она наткнулась во время прогулки в лесу. Комментаторы посоветовали ей обратиться в полицию.