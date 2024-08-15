Народные приметы на 16 августа: что нельзя делать в этот день

В народе дата получила название Антон-вихревей, так как в это время зачастую были сильные ветра, предвещающие осеннее ненастье. Если ветряная погода сопровождалась дождем, то это сулило сырую и холодную осень. К этому периоду созревали поздние сорта малины. Поэтому еще в народе этот день называли Исаакий-малинник.

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Если погода был хорошая, то мужчины отправлялись работать в поле, а женщины занимались сбором вкусных и полезных ягод, из которых варили джемы и варенье. Еще в этот день собирали черемуху, которая известна своими полезными свойствами.

16 августа нельзя убираться дома. В старину верили, что того, кто нарушит запрет, ждут денежные трудности. Нельзя выносить мусор из дома, чтобы вместе с ним не вынести удачу и благополучие. Лениться и бездельничать в этот день не нужно. Трудолюбивых людей ждет финансовая удача. А вот лентяи окажутся с пустыми карманами. Нужно отказаться от скоромной пищи и развлечений. Нельзя ругаться, ссориться, выяснять отношения, особенно с родственниками - даже небольшой конфликт может перерасти в серьезный скандал с далеко идущими последствиями.