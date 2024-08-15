Как пассажиры авиалайнера пережили «чудо на кукурузном поле»

15 августа 2019 года Airbus А321 авиакомпании «Уральские авиалинии», вылетавший из подмосковного аэропорта Жуковский в Симферополь, столкнулся со стаей чаек. Экипажу удалось посадить самолет с 226 пассажирами — этот инцидент в СМИ окрестили «чудом на кукурузном поле». «Газета.Ru» пообщалась с участником тех событий и узнала, как это «чудо» выглядело для тех, кто был на борту.

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По полю бежала босиком

«Мы собирались с мамой и братом на отдых, это был обычный плановый рейс рано утром. На улице было пасмурно, но нас это не смутило, мы привыкли, что самолеты летают в разную погоду», — рассказал «Газете.Ru» Эрик Арстамян.

По его словам, через несколько минут после взлета пассажиры услышали хлопок, и самолет начало трясти:

«Звук был, будто пакет хлопнули. Мы с братом переглянулись — что-то странное происходит. А тут двигатель начал работать с перебоями. И тут мы поняли, что уже не набираем высоту, а начинаем спускаться».

Как выяснилось в ходе расследования, самолет столкнулся со стаей чаек после взлета на высоте 0,6-1,2 м. Были повреждены оба двигателя. Пилоты решили садиться на кукурузное поле, находившееся прямо по курсу, всего в километре от Жуковского.

Пассажиры не паниковали, выполняли все указания бортпроводников.

«Нам сказали сгруппироваться, насколько я помню, держаться руками за впереди стоящее сиденье. В момент посадки я ударился левой стороной лица о сиденье, появился небольшой синяк, но это — сущие мелочи», — рассказал Эрик.

Через несколько минут после аварийной посадки бортпроводники открыли все выходы и выдвинули надувные трапы.

«Все пассажиры начали очень суетиться. Какой-то мужчина не стал дожидаться, когда надуется трап, и просто выпрыгнул из салона. Потом, немножко подталкивая друг друга, все вниз полетели по этим трапам», — продолжил Эрик.

По его словам, бортпроводники велели отойти подальше от самолета.

«Кто-то из экипажа кричал в рупор, чтобы люди шли на солнце, вдоль рядов кукурузы. Мама потеряла обувь, она что-то задела, пока мы слетали по трапу. Так она по этому полю и бежала босиком. Стебли кукурузы очень высокие, куда двигаться — непонятно. Кто-то плакал, кто-то находился в состоянии шока, в тот момент еще не было осознания, что случилось. Но люди все равно помогали друг другу», — вспоминает Эрик.

Пассажиров самолета доставили обратно в аэропорт, организовали для них питание. За медицинской помощью обратились 76 человек, в том числе 19 детей.

Получив багаж, кто-то уехал домой, а кто-то все же полетел резервным рейсом до Симферополя.

«Мы тоже полетели, как говорится, молния дважды в одно место не бьет. Но пассажиров было уже мало. Первые 15 минут после взлета мне было страшно, но когда мы поднялись в небо, я успокоился. Я часто летаю, страха не испытываю, но события того дня иногда вспоминаю», — поделился пассажир.

На солнце, вдоль рядов кукурузы

Бортом управляли командир судна Дамир Юсупов и пилот Георгий Мурзин. До прибытия экстренных служб эвакуацией людей руководил Юсупов, ему помогали второй пилот и бортпроводники.

В ноябре 2019 года президент РФ Владимир Путин вручил капитану и пилоту звезды Героев России «за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях». Указ о награждении был подписан главой государства уже на следующий день после инцидента.

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) закончил расследование происшествия в 2023 году.

О действиях пилотов после столкновения самолета с птицами в отчете МАК говорилось, что они имели «явные признаки дезорганизации, непоследовательности и хаотичности» из-за психологических нагрузок.

Но при этом пилоты не впали в ступор.

«Фактически на начальном этапе продолженного взлета (до включения автопилота) экипаж не выполнил (или выполнил, но в недостаточной степени) ни одного из действий, предусмотренных процедурой продолженного взлета», — отмечалось в отчете.

В 2023 году был выпущен художественный фильм, в основе которого лежит инцидент с аварийной посадкой самолета А321.

А фраза «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы», которую произнес бортпроводник Дмитрий Ивлицкий во время эвакуации пассажиров, стала мемом.