Каких женщин в СССР называли лахудрами

Слово «лахудра» появилось в лексиконе русских людей задолго до образования Советского союза. Тем не менее в любой период времени его этимология была загадочной, а смысл неоднозначным, но с непременной отсылкой к представительницам прекрасного пола.

Происхождение

Исследователи русского языка выяснили, что в разговорной речи слово «лахудра» употребляется уже не одно столетие, а на литературном поле впервые обнаруживается в произведении «Золото», написанном в 1892 году Дмитрием Маминым-Сибиряком.

Лингвист Макс Фасмер, пытавшийся разобраться в этимологии данного термина, нашёл совсем немного разрозненной информации, не позволившей дать однозначный ответ на историю его происхождения. Учёный предположил, что лексема «лахудра» образовалась от сложения двух слов «лахон» - лоскут, лохмотья, тряпка и «кудри». И именно поэтому этим словом обозначали всякого неряшливого, грязного, оборванного человека с растрепанной, взлохмаченной причёской.

Лексикограф Владимир Даль в своём «Толковом словаре» расшифровывая слово «лахудра», говорит о неухоженной голове с грязными, лохматыми, нерасчёсанными волосами.

В Тамбовской губернии «лаКудрами» называли неопрятных типов, а в Ярославской губернии этим термином обзывали худых людей, имеющих болезненный вид.

В процессе исследования М. Фасмер выяснил, что схожее слово «laahutra» имеется в финском языке, где им обозначают жалкого бродягу. Однако учёный исключил попадание этого термина в русскую речь из Скандинавии, поскольку на приграничных с Финляндией территориях России слово «лахудра» практически не употреблялось. Однако сторонники этой версии полагают, что оно могло войти в диалект областей, лежащих южнее, с купцами, торговавшими через северный морской путь.

Помимо этого существует так называемая итальянская вариация. Согласно ей темпераментные итальянские мужчины ещё со времён Возрождения (14-15 вв.) между собой обзывали сварливых замужних дам мегерами, а их незамужних подруг с отвратительным характером «la-hydra». Считается, что русские торговцы, привозившие товар из Италии, вместе с заграничными диковинками, завезли на родную землю и это ругательство, которое чуть трансформировавшись, приняло привычное звучание — «лахудра».

Вместе с тем существуют сторонники французского происхождения этого слова. Они полагают, что основой для «лахудры» стала лексема «la foudre» (ля фудр — молния), использовавшаяся для обозначения стремительных как вспышка молнии женщин благородного происхождения, пытавшихся своим ослепительным видом привлечь внимание мужчин.

Попав в Россию, это слово претерпело небольшое фонетическое преобразование и превратилось в «лахудру», став синонимом раскрашенных и разодетых девиц, крутившихся вокруг представителей сильного пола.

Значение

Как в устном, так и письменном языке слово «лахудра» даже в начале XX века употреблялось в качестве оскорбления как по отношению к женщинам, так и мужчинам.

Представительницы прекрасного пола заслуживали этого пренебрежительного «звания» из-за своего неопрятного, растрёпанного внешнего вида, а мужчины только из-за отвратительного поведения и черт характера.

Доказательства этому можно обнаружить на страницах книги Михаила Булгакова «Белая гвардия»: «Приезжала эта лахудра — полковник Щеткин…», а также в «Солдатских сказках» Саши Чёрного: «Махнул ротный рукой: «убрать его, лахудру, пока что», ― и сам за ворота…».

Лахудра — рыба

Прозаик Олег Данкир, полагает, что в основе термина «лахудра» лежит слово «лах», в свою очередь восходящее к слову «лох», которое употребляли жители русского севера.

Лохами они называли лососевую рыбу, которая возвращалась с нереста, после облохивания, то есть трения о камни в реке. После этой процедуры рыба выглядела весьма потрепанной и практически не имела сил для сопротивления, из-за чего становилась лёгкой добычей местных рыбаков.

Последние, собрав увесистый улов, направлялись в долгий путь до городских торговищ, где продавали лоховастых лососей. Поскольку дорога до рынков была неблизкой, торговцы добирались до пункта назначения в весьма истрепанном, измождённом и неопрятном виде, и напоминали собой лоховую рыбу. Именно поэтому этих торговцев-рыбаков все стали называть лохами, а от них это прозвище распространилось на всех нечёсаных, потёртых, неаккуратно одетых людей. Мужчин обидно называли лохами, а женщин лахудрами.

Советское время

В советское время слово «лахудра» стало использоваться исключительно в отношении дам и приросло новым смыслом из тюремного лексикона.

На уголовном жаргоне оно обозначало женщину, ведущую развратный образ жизни, иными словами проститутку, оказывающую за деньги услуги сексуального характера.

Таким образом, слово «лахудра» стало трактоваться как ругательство в отношении грязной как в душевном, так и телесном отношении женщины, вне зависимости от её возраста.