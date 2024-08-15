Как итальянцы «за зипунами» в Россию ходили

Все походы наследников римских легионеров в наши края ничем хорошим для них не заканчивались

© Соцсети// Бойцы батальона «Савойя» на Транссибе.

В диких степях Забайкалья

В увесистой энциклопедии «Гражданская война и военная интервенция в СССР» Италия в числе стран-интервентов не упомянута. Но это далеко не так. В 1918 году итальянское правительство решило присоединиться к Англии, Франции и другим государствам Антанты и принять участие в интервенции в Россию. Логика, в общем-то, незатейливая: а вдруг получится что-либо урвать?..

Формальным поводом участия Италии в интервенции стало спасение итальянцев, попавших в русский плен, хотя Италия и Россия в Первую мировую войну воевали в одной коалиции. Но тут, правда, речь шла о десяти тысячах жителей солнечной Италии, служивших в австро-венгерской армии. Якобы именно ради них 19 июля 1918 года из Неаполя на Дальний Восток отправилась итальянская эскадра, имевшая на борту пехотный батальон, дивизион горной артиллерии и 159-ю дивизию королевских карабинеров.

В октябре 900 итальянских солдат под командованием барона Фассини-Кемосси прибыли в Маньчжурию и поступили в распоряжение французского генерала Мориса Жанена. В боевых столкновениях с Красной Армией итальянцы не участвовали, никого из плена не вызволяли, а занимались охраной Транссиба от партизан и примерно через год вернулись на родину.

А что же с пленными? В начале июня 1918 года в занятой белочехами Самаре из итальянцев был сформирован батальон под командованием капитана Андреа Компатанджело. Позже выяснилось, что Андреа никогда не служил ни в итальянской, ни в австро-венгерской армии. На самом деле он был бухгалтером и прибыл в Поволжье ещё до 1914 года подзаработать. А тут такая возможность обогатиться! В результате в батальон удалось собрать 300 человек. Причём мундиры итальянцам выдали японские, поэтому из-за разницы в росте ноги «макаронников» вылезали из штанов, а руки торчали из рукавов. На мундиры пришили трёхцветные ленты, а после ввели красные петлицы.

© Соцсети // Капитан Андреа Компатанджело

Хозяйственный Компатанджело сумел где-то раздобыть железнодорожный состав, который обшили листами котельного железа. В результате появился бронепоезд, на котором в августе 1918 года итальянцы вместе с белочехами штурмовали Казань. Причём драться итальянцам пришлось с бывшими австро-венгерскими пленными из батальона имени Карла Маркса. Но, смекнув, что большевики намерены драться всерьёз и Казань будет отбита в ближайшее время, Компатанджело погрузился в бронепоезд и отправился в тыл. Рождество итальянцы встретили в пути между Верхнеудинском (с 1934 г. Улан-Удэ) и Читой.

11 января 1919 года итальянцы прибыли во Владивосток и лишь тогда узнали об окончании Первой мировой войны. Через несколько дней по прибытии капитан Компатанджело, произведший сам себя в генералы, бесследно исчез, надо думать, не с пустыми руками. Но свято место пусто не бывает, и у итальянского батальона появился новый начальник - майор Косма Манер. В отличие от Компатанджело, это был кадровый разведчик, много лет шпионивший на Балканах, в России, Японии и Китае.

Батальон был перевезён на пароходе в итальянскую концессию в Тяньцзине, которую охраняли итальянские альпийские стрелки. Там из подчинённых майора, альпийских стрелков и прочих желающих сформировали Сибирский легион «Реденпис» численностью около 35 тысяч человек.

© Соцсети // Майор Косма Манер

За что же итальянцы воевали в Сибири, если Первая мировая война уже закончилась, а войну Советская республика Итальянскому королевству не объявляла? Единственное разумное объяснение - это был «поход за зипунами». Как бы там ни было, итальянский легион отметился в боевых действиях под Иркутском, в Харбине и Владивостоке. А в начале 1920 года все легионеры вернулись домой.

Итальянские судьбы

При этом большинство итальянских пленных растворилось в бескрайних просторах России, а не менее 4 тысяч вступили в Красную Армию. Однако в Красной Армии не было подразделений, полностью состоящих из итальянцев. Зато было много итальянских взводов и даже рот. Так, в 16-й дивизии 2-го интернационального полка 2-я рота была полностью итальянской. Рота успешно сражалась при защите Царицына в 1918 году, в частности, в бою за станцию Филоново, где и взяла в плен казачью сотню.

И вот такие судьбы. Ещё осенью 1917 года итальянский пленный Джованни Штик вступил в Донбассе в красногвардейский отряд, через полгода командовал югославской ротой, а в 1921 году стал командиром полка. Другой итальянец, Примо Джибелли, стал лётчиком. В 1926 году он был сбит и попал к басмачам в плен. Но сумел бежать, угнав самолёт вместе с находившимся на борту британским инструктором. Был награждён орденом Красного Знамени.

В октябре 1936 года Джибелли под псевдонимом Карберра воевал в Испании на бомбардировщике «Бреге-54» интернациональной эскадрильи «Испания». 10 ноября 1936 года Примо Джибелли был сбит. Франкисты подвергли его пыткам, живым разрубили на куски и сбросили мешок с его останками на аэродром республиканцев. 31 декабря 1936 года постановлением ЦИК Примо Анжелович Джибелли удостоен звания Героя Советского Союза.

На чужих морях

Но вернёмся к итальянской интервенции, которая Сибирью и Дальним Востоком не ограничилась. В начале августа 1918 года отряд под командованием полковника берсальеров Сифолы через Англию отправился в Мурманск. Но воевать с Красной Армией итальянцы категорически отказались и героически охраняли тылы англичан. А через год практически все дружно покинули неприветливый Русский Север.

Однако итальянские власти не могли удержаться от соблазна послать свои силы ещё и на Чёрное море. Сразу же после капитуляции Турции в составе кораблей Антанты в Константинополь вошли итальянский линкор «Витторио Эммануэлле» и эсминец «Анжело Бассини». Через несколько дней к ним присоединились однотипный с «Эммануэле» линкор «Рома» и минный крейсер «Агордит». 26 ноября «Рома» и «Агордит» пришли в Севастополь, а «Бассини» - в Варну. Итальянцы с помпой прошли маршем по улицам Севастополя, но данных об их участии в боях на юге России найти не удалось. И всё же просто так выходить из игры они не собирались.

© wikipedia.org // «Витторио Эммануэлле» в годы Первой мировой войны

С лета 1919 года Англия начинает постепенный отвод своих войск из России. Взамен британских солдат премьер Ллойд Джордж предложил отправить в Закавказье, в частности в Грузию, итальянские войска. Однако итальянское правительство расценило это предложение как попытку отвлечь внимание Италии от раздела островов в Эгейском море и западной части полуострова Малая Азия. Кроме того, итальянский премьер Витторио Орландо подозревал, что Великобритания таким образом хотела использовать Италию в борьбе с большевизмом. Однако огромные запасы нефти в Каспийском море стали для итальянского правительства неоспоримым аргументом, чтобы рискнуть...

Предварительно Орландо решил проверить, насколько регион, предложенный англичанами, соответствует итальянским коммерческим ожиданиям, и отправил туда группу экспертов. Одновременно военному командованию было приказано подготовить экспедиционный корпус для отправки на Кавказ.

К началу июля итальянский 85-тысячный экспедиционный корпус уже был сформирован. Однако Ллойд Джордж вдруг заявил, что английское правительство не может обеспечить транспортировку итальянских войск в Грузию, поскольку Великобритании самой необходимы транспорты для переброски войск в Индию. Орландо распорядился, но тут Италия оказалась на грани «левого» переворота, и кабинет министров Витторио Орландо пал.

С января 1919 года самым популярным в Италии стал лозунг «Да здравствует Ленин и «Спартак»!» («Союз Спартака» - наиболее радикальная фракция немецких коммунистов). А Федерация моряков заявила, что не допустит отправки морем оружия для белогвардейцев и итальянских войск в Россию и Грузию.

10 июня 1919 года в порт Неаполя зашёл идущий из Лондона во Владивосток пароход с грузом оружия и боеприпасов. Среди моряков были итальянцы, которые, прочитав газеты, тут же сообщили о характере груза, а докеры отказались разгружать пароход. Ну а вскоре обнаружилось, что оружие расхищено, и полицейские Неаполя и Сицилии стали с оглядкой ходить ночью по улицам. Такая же история произошла с грузом пароходов «Джибсон» и «Ниппон», которые перевозили на Дальний Восток боеприпасы для американских и японских интервентов. Следом в порт Специя, тоже с грузом оружия, пришёл пароход «Персия». А ночью он затонул прямо у причальной стенки…

© wikipedia.org // Томмазо Титтони в 1920 году

В итоге министр иностранных дел Титтони вынужден был проинформировать Лондон, что Италия не в состоянии заменить британские войска в Закавказье в связи с «нехваткой транспорта».

Несмотря на отказ от Кавказской экспедиции, итальянское правительство и в 1919-м, и в 1920 году продолжало держать на Чёрном море отряд боевых кораблей, хотя у белых оставался только Крым. Тем не менее итальянским адмиралам всё ещё казалось, что на дворе 1918 год, и их корабли вели себя более чем нагло. Так, 28 апреля 1920 года итальянский крейсер «Этна» без всяких предупреждений вошёл в Новороссийскую гавань. Представители советской власти запретили ему обратный выход в море, предложив считать себя интернированными до тех пор, пока не будет получено разрешение из Комиссариата иностранных дел.

Командир крейсера, придя в большое раздражение, отверг все требования, вышел в море и, уходя, обстрелял город. Но казусы с итальянцами продолжались. В июле 1920 года в рамках программы возвращения на родину русских военнопленных из Константинополя вышли три транспорта с военнопленными: «Мельпомена», «Талия» и «Пётр Кальвин», конвоируемые итальянским эсминцем «Карло Альберто Рахия». И хотя советские власти предоставили итальянцам маршруты безопасного перехода к Одессе, командир «Рахии», то ли из бахвальства, то ли желая разведать состояние советских береговых батарей и минных заграждений, вошёл в запретный для плавания район, и корабль подорвался на мине. А потом затонул.

Замечу, что командир «Рахии» рисковал жизнями не только своей команды, но и нескольких тысяч военнопленных. Транспорт «Пётр Кальвин», на котором находилось свыше 2500 военнопленных, двинулся спасать людей с «Рахии» и сам оказался на минном поле. Только появление советского тральщика «Анатра» спасло ситуацию. Приказав командиру «Кальвина» двигаться задним ходом, не меняя курса, «Анатра» вывел его из опасного района.

Итальянцы хотели поднять «Рахию». Однако 9 августа командующий Морскими силами Республики А.В. Нёмитц телеграфировал в Москву Главкому: «Сообщите итальянскому адмиралу Деграсси, что миноносец "Рахия" взорвался в районе минного заграждения, почему подход к нему невозможен до конца гражданской войны».

Таков их выбор

Как можно было убедиться, участие итальянцев в интервенции не принесло Италии пользы ни в экономическом, ни в политическом отношении. Единственный результат - ухудшение отношений с Советской Республикой и обострение социальной напряжённости в самой Италии.

© wikipedia.org // Эскадренный миноносец «Карло Альберто Рахиа»

Так уж ли нам надо вспоминать «весёлые» приключения итальянцев в России в 1918-1920 годах? Думаю, да, поскольку великие державы и сто лет назад, и сейчас с большой лёгкостью вовлекают более слабые страны Европы в различные авантюры против России. Но ничем хорошим это, как правило, не заканчивается.

Если в Риме стали что-то забывать и последствия интервенции в Россию в 1918 году кажутся далёким прошлым, можно напомнить судьбу ещё одного итальянского экспедиционного корпуса, который фактически прекратил существование зимой 1943 года под Сталинградом.

Что тут сказать? Они сами выбрали свою судьбу.