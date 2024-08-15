Итальянский поход: как Александр Суворов разгромил французские войска

225 лет назад русско-австрийские войска под командованием Александра Суворова одержали победу над французской армией в Битве при Нови. Это событие историки называют ключевым моментом Итальянского похода Суворова, оказавшим значительное влияние на военно-политическую ситуацию в Европе.

© «Сражение при Нови», художник Александр Коцебу

Учитывая удобные для обороны позиции, которые занимали французы перед сражением, и высокий профессионализм их командиров, сражение стало одним из сложнейших в полководческой карьере Суворова.

15 августа 1799 года произошла Битва при Нови. Русско-австрийские войска под командованием Александра Суворова одержали победу над французской армией, занимавшей заведомо более выгодные позиции. После разгрома врага русские могли начать его преследование, но этому помешали власти Австрии, не желавшие усиления политических позиций России в Европе.

Итальянский поход

После Великой Французской революции европейские правители опасались дальнейшего распространения революционных идей за границы республики. В первой половине 1790-х годов возникла международная антифранцузская коалиция, объединившая большинство европейских монархий. Россия также присоединилась к этому союзу, но из-за политических противоречий с другими членами коалиции в боевых действиях не участвовала.

Французские войска во главе с Наполеоном Бонапартом в ходе Итальянской кампании 1796—1797 годов разгромили силы Австрии и Сардинии. Это привело к заключению мира на выгодных для Франции условиях и распаду антифранцузского союза.

В 1798 году европейские монархии в ответ на агрессивную внешнюю политику Парижа и установление им контроля над рядом ранее независимых государств создали новое международное объединение, которое в историографии принято называть Второй Антифранцузской коалицией. По словам историков, Россия сначала отнеслась к идее войны с Францией равнодушно, но в 1798 году Наполеон Бонапарт, отправляясь в Египетский поход, по пути захватил и разграбил Мальту. Остров в то время был владением ордена иоаннитов, великим магистром которого был российский император Павел I. Действия французов стали для него личным оскорблением. Париж нажил себе опасного врага. Россия вошла в новую антифранцузскую коалицию.

Павел I отправил в Средиземное море эскадру под командованием Фёдора Ушакова, а в Северную Италию, где уже действовали австрийцы, — два сухопутных военных корпуса. Командующим силами союзников на Апеннинском полуострове стал прославленный российский генерал-фельдмаршал Александр Суворов. Несмотря на то что у них с Павлом I ранее были серьёзные противоречия из-за взглядов на развитие армии, царь предоставил полководцу полную свободу действий и наградил его орденом Святого Иоанна Иерусалимского. Официальная Вена попыталась навязать российскому полководцу свой план ведения боевых действий, но Суворов отказался выполнять его и заявил, что будет действовать по-своему.

В апреле 1799 года Суворов прибыл в лагерь действующей армии в Верону. Русские солдаты, по словам современников, плакали от счастья, увидев своего командующего, который ранее привёл их ко многим победам. За две недели союзные войска под руководством Суворова захватили несколько крепостей, разгромили французскую армию генерала Жана Виктора Моро на реке Адда и вступили в Милан.

В мае союзные войска заняли Турин. Однако в целом ситуация стала складываться для них неблагоприятно. Моро укрепился в Генуе, а другой французский генерал — Жак Макдональд — подошёл к Флоренции. Возникла реальная перспектива их объединения. Между Суворовым и австрийскими властями тем временем нарастали противоречия. Российский полководец видел своей главной целью разгром основных сил врага, а официальная Вена требовала, чтобы он брал под свой контроль как можно больше «географических пунктов», из-за чего значительная часть союзных сил увязла в осаде крепостей и столкновениях с отдельными французскими группировками. В этой ситуации Суворову нельзя было допускать объединения двух больших армий противника.

© "Вступление Суворова в Милан", художник А. Шарлемань

После стремительного марша союзники под командованием российского полководца разгромили армию Макдональда на реке Треббия. Французы потеряли около 15 тыс. человек. Спустя годы Макдональд признался: «Я был молод во время сражения при Треббии. Эта неудача могла бы иметь пагубное влияние на мою карьеру, меня спасло лишь то, что победителем моим был Суворов».

На юге российский морской десант вместе с итальянскими ополченцами занял Неаполь. Узнав о масштабных поражениях французских войск, Моро решил отвести свою армию в горы Ривьеры.

Суворов хотел как можно быстрее атаковать основные силы врага. Но его снова сдержала официальная Вена, призвавшая его ожидать падения Мантуи. Разгневанный Суворов был вынужден бездействовать. Он даже направил Павлу I письмо с просьбой об отзыве из Италии. Однако его прошение не было удовлетворено.

«Тактические навыки Суворова»

Французы тем временем получили подкрепление. Морем в Италию были переброшены дополнительные части, а должность командующего вместо Моро получил молодой генерал Бартелеми Жубер, которого в Париже, по словам историков, считали более решительным, чем его предшественника.

Жубер повёл французскую армию к городку Нови. Там под его командованием были возведены мощные укрепления.

«Естественной защитой французским войскам служила гористая местность, в которой находился город. Возможности для манёвра союзников здесь были ограничены», — отметил в разговоре с RT ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН Андрей Богданов.

Однако, по его словам, моральный дух французских войск в это время был достаточно низок из-за многочисленных поражений, нанесённых им Суворовым.

© Александр Суворов

Из-за того, что Жубер отказался от ведения боя на равнине, Суворов не мог полноценно использовать кавалерию. У союзников не было другого выхода, кроме как в пешем строю атаковать противника, находящегося на хорошо укреплённых оборонительных позициях.

Утром 15 августа 1799 года Суворов первой отправил в атаку на левый фланг французов австрийскую колонну под командованием генерала Пауля Края. Немного отстав от неё, русская колонна наступала на центр боевых порядков Жубера, находящийся перед Нови.

Австрийцы смогли потеснить французов. Тогда Жубер лично поднял своих солдат в контратаку и вернул себе утраченные позиции, но получил смертельное пулевое ранение. Армию снова возглавил Моро.

Французское командование, как и рассчитывал Суворов, перебросило резервы на левый флаг и организовало там оборону. В этой ситуации российский полководец рассчитывал на быстрое взятие Нови. Однако, как утверждают историки, он сильно недооценил общее количество французских войск. В итоге две русские атаки на Нови, которыми руководил Пётр Багратион, так и не принесли решающего успеха.

Во время третьей попытки наступления французы решились на контратаку, но их силы были связаны боем с отдельным отрядом союзников. Суворов лично отправил Багратиона в четвёртую атаку, в ходе которой русские загнали французов в Нови и захватили их артиллерию.

© Жан Моро

Днём Суворов отправил в бой австрийские части под командованием генерала Михаэля фон Меласа. Согласно воспоминаниям современников, австрийцы наступали так медленно, что Суворов лично пригрозил Меласу расстрелом, если он не будет действовать расторопнее.

К вечеру французские войска в центре своего построения были разбиты, а их левый фланг оказался под угрозой окружения. Моро приказал остаткам своей армии отступать. Но отступление быстро переросло в беспорядочное бегство. Общие потери французов при Нови оцениваются примерно в 20 тыс. человек. Кроме того, союзники захватили почти всю их артиллерию. Русско-австрийские войска потеряли убитыми и ранеными около 6 тыс. солдат и офицеров.

«Решающую роль в сражении сыграли тактические навыки Суворова и его умение воодушевить войска. Французы же оказались не готовы к такому интенсивному противостоянию», — отметил в беседе с RT профессор РГГУ Игорь Курукин.

По словам историков, с учётом позиций, которые занимали французы, уровня их подготовки и размеров армии, лишь незначительно уступавшей по численности союзникам, Битва при Нови стала одной из сложнейших в полководческой карьере Суворова.

19 августа Павел I присвоил Суворову титул князя Италийского и приказал отдавать ему императорские воинские почести. Итальянцы восторженно приветствовали своих освободителей. Власти Франции ожидали, что союзники развернут преследование разбитой армии Моро и вторгнутся на её территорию. В этом случае, по словам экспертов, вся мировая история могла бы пойти по другому сценарию. Но англичане и австрийцы опасались усиления влияния России в Европе, поэтому убедили Павла I отправить Суворова в Швейцарский поход.