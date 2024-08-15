Неожиданные объяснения милых кошачьих повадок

Наука утверждает — многое, что так умиляет и трогает нас в поведении кошек, имеет совершенно неожиданное и часто не очень приятное для нас объяснение.

1. Они мяукают, имитируя плач человеческих детей

Коты знают множество способов общения, но когда они хотят нам сказать что-нибудь, вроде «хочу есть» или «погладь меня», то, как правило, мяукают.

В отличие от одномерного собачьего лая, кошачьи вокализы могут регулироваться по высоте, тону, громкости, да и мелодии, которые они выводят, отличаются большим разнообразием. Этот набор инструментов нужен кошкам для того, чтобы лучше нами манипулировать и добиваться желаемого.

Научное исследование показало, что люди подсознательно различают просительное мяуканье и обычные звуки, издаваемые кошачьими в самых разных ситуациях. Участники эксперимента, которым давали послушать записи с мяуканьем, говорили, что кошачьи просьбы звучат более требовательно и менее приятно, чем обычное мяуканье. Когда кошки что-то выпрашивают, они производят звуки, напоминающие плач человеческих детей.

Дальнейшие исследования действительно подтвердили, что когда кошки требуют еды или внимания, их мяуканье по частоте приближается к детскому плачу. Это не совпадение, а чистый злой кошачий гений.

Коты инстинктивно настраивают свое мурлыканье и мяуканье на такую частоту, которая позволяет им получить от своих хозяев желаемое, и как можно быстрее. А мы реагируем на их команды как самые натуральные дрессированные животные, и бежим их выполнять. Не только потому, что сам звук действует на нас как раздражитель, а еще и потому, что наш природный инстинкт велит нам немедленно накормить существо, которое звучит как наше дитя, даже если оно покрыто шерстью и зовут его Барсик.

2. Они заявляют о своем превосходстве, положив кучу в неположенном месте

Одно из достоинств кошачьей породы, в отличие, например, от собак или лошадей, заключается в том, что ее представителей легко обучить оставлять отходы своей жизнедеятельности в специально отведенных аккуратных коробочках, в связи с чем хозяева кошек избавлены от необходимости регулярно выгуливать своих питомцев. Кроме того, коты инстинктивно закапывают то, что произвели.

Вопреки расхожему мнению, подобные привычки объясняются совсем не маниакальной непреодолимой чистоплотностью. Это скорее эволюционный пережиток еще со времен, когда кошки были еще не одомашнены, и вокруг — полно хищников, гораздо более опасных, чем пылесос.

Закапывая свои какашки, кошки прятали след, по которому их могли найти враги кошачьего рода. Но была и другая причина: так они избегали «вызова на смертный бой» со стороны других, более сильных котов. Вполне разумно. То есть закапывание фекалий — знак, что кот боится другого, более крупного животного. А если он демонстративно оставил кучу на самом видном месте (на коврике перед входной дверью или на вашей постели) и не потрудился ее прикрыть — это, соответственно, следует рассматривать как акт проявления агрессии. Это значит, что он считает себя главным, вы живете на его территории и должны подчиняться его законам.

В загадочном мире кошачьей политики кучка — маленький вонючий флаг, который четко обозначает границы кошачьей территории. В дикой природе такие флаги оставляются чтобы быть увиденными и унюханными другими котами — знак, что это территория серьезного животного, которое шутить не будет.

Когда речь идет о проживании на одной территории кота и человека, то тут действуют те же законы. Если он оставил свои фекалии неприкрытыми — значит, считает себя главным и прикрывать свое добро должны вы. Что вы, вероятно, и делаете.

3. Они трутся о вас, чтобы заявить о своих правах

Понять котов очень непросто. Это вам не собаки, которые скачут, выражая свой восторг, когда вы возвращаетесь домой или убегают, поджав хвост, когда вы ловите их на месте преступления за поеданием отходов из мусорного ведра. Кошки выработали выражение почти высокомерного безразличия, которое носят постоянно, вне зависимости от настроения.

Тем не менее любой кошатник засвидетельствует, что кошки выказывают свое расположение к человеку, когда урчат и трутся мордочкой или всем телом о его ноги. Это все равно как если бы ваша киса в приступе нежности пыталась вас обнять.

Проблема в том, что подобное поведение котов не имеет никакого отношения к их привязанности. Это всего лишь способ объявить вас своей собственностью. Как и многие другие животные, коты снабжены выделяющими феромоны железами, которые изначально предназначались для общения с другими котами по таким важным вопросам, как идентификация, сексуальная совместимость и права на территорию. Самые важные железы расположены на хвосте, боках и мордочке. Когда кот трется о ваши ноги или подсовываем мордочку под вашу руку он пытается оставить на вас свои пахучие метки.

Как это ни печально, то, что вы, вероятно, принимали за кошачьи обнимашки, на самом деле больше заслуживает сравнения с тюремной татуировкой. Для других животных это сигнал, что у вас уже есть хозяин. Ну и заодно в сообщение вложено письмо личного характера. Расшифровывается сообщение примерно так: «Собственность кошки Машки» и «Одинокая, сиамская киска трех лет познакомится с некастрированным котом для совместного времяпрепровождения».

4. Они имитируют змей, чтобы запугать вас

Каждому, кто когда-либо наблюдал за кошачьими разборками, знакомы эти самые леденящие душу звуки, которые только способны издавать эти милые животные. Кроме утробного «Мрррооооооууу» в обязательную в таких случаях программу входит и угрожающее шипение.

Ученые уверяют, что когда кот прижимает уши, обнажает клыки и шипит, то изображает другое животное, которого старается избегать большинство хищников — змею.

Коты, как и многие другие представители мира фауны — от пауков до птиц — инстинктивно используют приобретенные в процессе эволюции актерские способности для защиты от нападения врагов. В опасной ситуации кот пытается ввести противника в заблуждение, и перевоплощается в существо, которое с большей вероятностью способно его отпугнуть.

5. Они маниакально стараются избавиться от нашего запаха

Думаете, ваш кот большой аккуратист? Вечно моется и наводит красоту… А вы замечали, как старательно он начинает вылизываться, после того, как вы его погладили? Может вы прикоснулись к нему жирными руками или у него аллергия на что-нибудь? Нет, дело не в этом. Просто он старается избавиться от вашего запаха.

Когда он вылизывается, то тянет свою шерсть и стимулирует, таким образом, железы на теле, которые начинают активнее выделять ферменты. Кот начинает больше пахнуть сам собой и избавляется от вашего ужасного запаха.

Кроме того, котовладельцы знают, что может произойти, если привести в дом нового человека. Есть большая вероятность, что обувь, одежда и другие вещи нового жильца будут обильно окроплены сами знаете чем. Тут срабатывает тот же принцип — стремление уничтожить чужеродные запахи на своей территории.

6. Они приносят домой дохлых животных чтобы продемонстрировать свое превосходство как охотников

Коты, в сущности — хищники. Мыши, птицы и неприкрытые лодыжки часто становятся добычей одного из немногих видов на планете, которые охотятся просто ради развлечения… И поэтому многим хозяевам котов время от времени приходится принимать от своих питомцев не очень приятные подарки. Кот может сунуть окровавленную птицу вам в ботинок и выжидать, когда вы начнете жадно поедать принесенное вам угощение.

Большинство кошатников подтвердят, что даже если кот вполне насытился минтаем, он все равно не упустит удовольствия поймать что-нибудь, случайно пролетающее мимо — просто так. А после того, как добыча оказалась в когтях, кот с гордостью преподнесет ее тому, кого признает главным — то есть вам. Абсолютно логично. Но это только половина правды.

На самом деле эта полусъеденная крыса, которую вы, проснувшись, обнаружили на своей подушке — не столько подарок, сколько обучающий маневр. Коты считают своим долгом научить котят и других членов семьи правильно охотиться и добывать пропитание.

Просто ваше животное подметило полное отсутствие у вас жизненно важных навыков и неспособность своими силами поймать еду и пытается вас учить как собственного котенка. Только и всего.