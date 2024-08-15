НЭП: почему большевикам пришлось снова дать волю буржуазии

Более века назад, 11 августа 1921 года, был опубликован указ Совета народных комиссаров о начале Новой экономической политики – НЭПа. Только что совершившие антикапиталистическую революцию большевики были вынуждены снова дать волю буржуазии.

© Иван Владимиров «Гранд-отель «Европа»

А причина крайне простая – людей надо было срочно накормить и хоть как-то одеть. Страна к тому моменту непрерывно воевала уже семь лет. И ладно бы только на внешних рубежах, как в Первую мировую, но затем Октябрьская революция и последовавшая за ней Гражданская война прошлись катком по всем уголкам необъятной Родины. Народное хозяйство (а оно и при капитализме всегда народное – созданное всем народом) лежало в прямом смысле в руинах. И самое главное – население сидело голодным.

Введенное большевиками положение военного коммунизма, когда просто всё, что производилось, изымалось в пользу государства и потом распределялось, главным образом на армию и бюрократию, оказалось провальным. И послужило одной из причин тотального голода.

Страна действительно лежала в руинах. Планы на индустриализацию уже были, но вначале надо было хотя бы восстановить что осталось, обуздать гиперинфляцию, обеспечить продовольствием. В этих условиях принимается решение о проведении НЭПа.

Инициатором выступил Лев Троцкий, в то время самый влиятельный партийный функционер после Ленина. Ещё в феврале 1920 года он составляет записку, в которой говорит, что «продовольственные ресурсы грозят иссякнуть и против этого не помогут никакие реквизиционные меры». Что было верно – отбирать уже нечего стало к тому моменту.

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Троцкий предложил заменить продразвёрстку неким подобием подоходно-прогрессивного натурального налога, но таким образом, чтобы увеличивать запашку и урожайность было земледельцу выгодно. А в промышленности перейти на договорную основу. При продразвёрстке изымалось 70 процентов продуктов, а иногда и все, а налог составил 30 процентов.

Весь 1920 год идёт подготовка к переходу на новую политику. 21 марта 1921 года Х съезд РКП(б) принимает решение об отмене продразверстки, признав, что политика военного коммунизма привела к экономическому упадку. Вопреки распространённому мнению Ленин еще сопротивляется НЭПу. Но реальность очень быстро заставит к нему перейти.

В этот же день принимается постановление правительства о введении подоходного налога вместо продразвёрстки. 28 марта – постановление о свободной продаже и покупке товаров, но только в тех губерниях, где уже завершили развёрстку. 7 апреля разрешаются кооперативы, 17 мая даётся разъяснение местным органам власти о мелкой и кустарной промышленности.

Далее делаются ещё более решительные шаги, и национализированные фабрики, и заводы разрешено сдавать в аренду.

Наконец 11 августа 1921 года был опубликован сам декрет Совнаркома о переходе всей страны на новую экономическую политику и Наказ, разъясняющий его принципы. Чуть позже, 21 октября, как необходимое условие, особенно для борьбы с гиперинфляцией, В. Ленин подписывает декрет о создании Госбанка. Таким образом, нынешний Центробанк является прямым порождением НЭПа.

По факту состоялся возврат к естественной рыночной экономике. И это почти сразу дало результаты, но, в основном, в сельском хозяйстве. Очень быстро удалось накормить страну, развились мелкие предприятия. Но крупная промышленность продолжала работать на старом, дореволюционном ресурсе. Основой перехода к индустриализации НЭП не стал. Даже уровня 1913 года, последнего предвоенного, достичь не удалось. Затем всю советскую историю будут сравнивать успехи именно с эти годом.

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Среди его минусов также отмечают разросшийся чиновничий аппарат, что станет бичом всей новейшей истории СССР и России вплоть до нынешних времен. При этом выросли цены и безработица, а квалифицированных кадров катастрофически не хватало – кто погиб в Гражданскую войну, кто эмигрировал. Нэпманы не вкладывались в обучение кадров, более того, препятствовали даже мероприятиям по ликбезу.

О том, что НЭП — явление временное и вынужденное, большевики никогда и не скрывали. Поэтому, как только удалось снять социальное напряжение, так сразу же перешли к его ликвидации. Уже в 1927 году фиксируется срыв заготовок и появляются первые признаки ликвидации НЭПа. В 1928 году резко увеличивается критика «кулаков» на селе и просто любых обеспеченных людей.

В 1928 году начинается реализация плана Первой пятилетки и фактически НЭП был отменен. Но юридически это произошло 11 октября 1931 года, когда постановлением Совнаркома вся частная торговля в СССР была запрещена. Началась политика раскулачивания, как альтернативу начнут позже вводить колхозы.

Можно много спорить о его значении — яростные критики из числа коммунистов и вовсе считают ошибкой. Но нельзя отрицать того факта, что НЭП позволил в короткие сроки накормить страну. Второй раз это произошло уже на памяти многих ныне живущих – разрешение свободной торговли и предпринимательства в начале 1990-х годов быстро вернуло товары на полки магазинов.